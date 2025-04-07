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中國男星王俊凱爆夜店狂歡 工作室氣急敗壞怒反擊

曾經在中國風靡所有青少年的男子團體「TFBOYS」隊長王俊凱。（翻攝自臉書）曾經在中國風靡所有青少年的男子團體「TFBOYS」隊長王俊凱。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在中國風靡所有青少年的男子團體「TFBOYS」隊長王俊凱，近日傳出他去夜店狂歡消息，網路甚至瘋傳他去過的夜店甚至會打著「王俊凱用過的包廂」招攬客人，引起網友熱烈評論。對此，王俊凱工作室今（7）日急發聲明，指網路的文章是惡意造謠。

網路上流傳王俊凱出入夜店的影片。（翻攝自微博）網路上流傳王俊凱出入夜店的影片。（翻攝自微博）

中國網路流出王俊凱3月30日出現在某知名夜店，還發文可以幫忙訂王俊凱使用過的包廂；微博上也出現王俊凱身著西裝在昏暗燈光下與人交談的畫面。

王俊凱14歲就出道。（翻攝自臉書）王俊凱14歲就出道。（翻攝自臉書）

王俊凱工作室今日發出聲明表示該信息（資訊）為惡意造謠，同時也呼籲大眾不要繼續傳播、擴大謠言，更表明「同步取證，依法追責」徹底否認王俊凱去過夜店。

王俊凱（右）積極拓展電影事業，《刺蝟》逼出他從影生涯最大尺寸。（翻攝自微博）王俊凱（右）積極拓展電影事業，《刺蝟》逼出他從影生涯最大尺寸。（翻攝自微博）

14歲就出道的王俊凱原本是正能量養成系偶像，不過今年已經25歲的他在也不能像以前一樣光靠唱跳賣萌就站穩演藝圈，所以從去年開始他就努力嘗試將影響力拓展到電影圈，接連拍攝了《刺蝟》、《野孩子》、《749局》等電影，都擔任男主角，可惜票房不如預期。其中王俊凱在《刺蝟》著墨最多，不但獻出自己出道以來最大尺度，還請到新一代跳水人氣選手全紅嬋同框，無奈最後票房落在1.5億人民幣左右（約新台幣6.81億元）。反觀當年同隊隊友易烊千璽，當初在團隊裡人氣不高，也不甚起眼，但從去年底到今年上映的《小小的我》不但飆出7.66億人民幣（約新台幣34.75億元）票房，還在各大影展獲獎無數。

同為TFBOYS成員的易烊千璽憑著精湛演技，《小小的我》一片不但演出高票房，同時在影展奪獎無數。（翻攝自微博）同為TFBOYS成員的易烊千璽憑著精湛演技，《小小的我》一片不但演出高票房，同時在影展奪獎無數。（翻攝自微博）

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