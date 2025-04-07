鍾欣凌健檢做全腸鏡竟「無法麻醉」 遭拒後被迫轉大醫院

《星廚之戰》今（7日）舉辦啟動記者會，主持人鍾欣凌親自站台。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《星廚之戰》今（7日）舉辦啟動記者會，主持人鍾欣凌親自站台，並邀請到評審陣容中的兩大重量級人物，分別是「全球首位台灣籍米其林三星主廚」何順凱，以及在韓國《黑白大廚》中一戰成名、被譽為「港點女王」的鄭智善。

鍾欣凌笑說，這次答應參加節目是因為製作人承諾每道美食都會讓她試吃。被問到是否是吃貨？她表示自己不會特別追求高級料理或排隊美食，「等到我排到的時候，可能早就發脾氣了，普通的美食對我來說就很好吃。」她透露自己一天可以吃7、8餐，但強調自己並非單純的吃貨，「我還是會選擇好吃的食物，我是有嗅覺的。」她最愛台灣的小吃，並表示每次逛夜市都會吃10攤左右。

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表示自己不會特別追求高級料理或排隊美食。（記者王文麟攝）

每年都有固定做健檢的鍾欣凌，分享日前去健檢中心要求做全腸鏡檢查，卻因體重與年齡因素被拒絕，對方表示不敢為她麻醉，建議她到大醫院進行，目前已成功預約檢查。

鄭智善擁有驚人的酒量，能輕鬆喝下一整瓶高粱不醉，曾經挑戰過喝兩瓶才醉，但她強調若有重要行程會避免喝酒，且酒品很好。鍾欣凌與她開玩笑說：「那我們就以酒會友吧！」並自嘲喝酒從不斷片，喝醉後會狂吃流汗，曾和偶像喝酒爆汗到外套全濕。

鄭智善（左1）擁有驚人的酒量，能輕鬆喝下一整瓶高粱不醉。（記者王文麟攝）

《星廚之戰》為全台首檔料理組隊競賽實境節目，由三立電視、動能意像、大浩娛樂、華視、緯來電視和LINE共同出品，並獲得文化部影視及流行音樂產業局113年度電視及新媒體內容製作補助。節目結合台灣元素與國際精緻料理，將透過海選挑出10位台灣頂尖廚神，並搭配10位明星助手組隊挑戰，攜手打造超水準美味料理，向世界展現台灣美食文化，最終獲勝的主廚與明星助手組合，將各自獲得新台幣100萬元的豐厚獎金。

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