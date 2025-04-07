晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鍾欣凌健檢做全腸鏡竟「無法麻醉」 遭拒後被迫轉大醫院

《星廚之戰》今（7日）舉辦啟動記者會，主持人鍾欣凌親自站台。（記者王文麟攝）《星廚之戰》今（7日）舉辦啟動記者會，主持人鍾欣凌親自站台。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《星廚之戰》今（7日）舉辦啟動記者會，主持人鍾欣凌親自站台，並邀請到評審陣容中的兩大重量級人物，分別是「全球首位台灣籍米其林三星主廚」何順凱，以及在韓國《黑白大廚》中一戰成名、被譽為「港點女王」的鄭智善。

鍾欣凌笑說，這次答應參加節目是因為製作人承諾每道美食都會讓她試吃。被問到是否是吃貨？她表示自己不會特別追求高級料理或排隊美食，「等到我排到的時候，可能早就發脾氣了，普通的美食對我來說就很好吃。」她透露自己一天可以吃7、8餐，但強調自己並非單純的吃貨，「我還是會選擇好吃的食物，我是有嗅覺的。」她最愛台灣的小吃，並表示每次逛夜市都會吃10攤左右。

表示自己不會特別追求高級料理或排隊美食。（記者王文麟攝）表示自己不會特別追求高級料理或排隊美食。（記者王文麟攝）

每年都有固定做健檢的鍾欣凌，分享日前去健檢中心要求做全腸鏡檢查，卻因體重與年齡因素被拒絕，對方表示不敢為她麻醉，建議她到大醫院進行，目前已成功預約檢查。

鄭智善擁有驚人的酒量，能輕鬆喝下一整瓶高粱不醉，曾經挑戰過喝兩瓶才醉，但她強調若有重要行程會避免喝酒，且酒品很好。鍾欣凌與她開玩笑說：「那我們就以酒會友吧！」並自嘲喝酒從不斷片，喝醉後會狂吃流汗，曾和偶像喝酒爆汗到外套全濕。

鄭智善（左1）擁有驚人的酒量，能輕鬆喝下一整瓶高粱不醉。（記者王文麟攝）鄭智善（左1）擁有驚人的酒量，能輕鬆喝下一整瓶高粱不醉。（記者王文麟攝）

《星廚之戰》為全台首檔料理組隊競賽實境節目，由三立電視、動能意像、大浩娛樂、華視、緯來電視和LINE共同出品，並獲得文化部影視及流行音樂產業局113年度電視及新媒體內容製作補助。節目結合台灣元素與國際精緻料理，將透過海選挑出10位台灣頂尖廚神，並搭配10位明星助手組隊挑戰，攜手打造超水準美味料理，向世界展現台灣美食文化，最終獲勝的主廚與明星助手組合，將各自獲得新台幣100萬元的豐厚獎金。

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中