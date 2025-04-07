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台股遭血洗！婁峻碩認資金壓力大 「7字箴言」曝光

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〔記者張釔泠／台北報導〕婁峻碩今天為法國軍靴品牌化身潮流導師，帶逛春夏新款，提到今天台股重挫，他直言現在也不能怎麼辦，一早有打開手機APP，看到買的股票損益「一片綠」後，只能安慰自己「沒有賣就不算賠」，繼續認真工作再賺錢。

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被追問在股市裡投資了多少錢，婁峻碩說自己大部分的資金都是投在音樂作品上，「最近有新歌，如果流量沒有跑很好，我心比較痛。」股票這類型的投資都交給媽媽操盤，面對今天狂跌，他則淡定看待，「大家都一樣辛苦，（現在）也沒法多做什麼。」

婁峻碩化身潮流導師。（PALLADIUM提供）婁峻碩化身潮流導師。（PALLADIUM提供）

有沒有關心愛妻焦凡凡的投資狀況？他則說：「她今天也是很正常。」兩人平時各花各的，當下誰該付就付，婚後也沒有開共同帳戶或是一起存育兒基金，「就想辦法先賺錢對我們來說比較重要。」

婁峻碩化身潮流導師。（PALLADIUM提供）婁峻碩化身潮流導師。（PALLADIUM提供）

他的身家都投資在音樂正業和房子上，資金壓力大嗎？婁峻碩則坦言，「其實多少會，婚禮和拍東西都要花錢，所以最近要買什麼都要多想一下，到底該不該花。」至於買什麼東西要考慮？他則認真說：「就是便當要吃60塊還是80塊啊！」引來媒體驚呼，他說：「沒有啦，因為最近也積極控制飲食，剛好都買原形食物自己做或老婆做。」

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