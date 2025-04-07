李佳豫內疚「好友肺炎逝世」 盼聯絡亡友家屬了解安葬地點

〔記者侯家瑜／台北報導〕李佳豫過去長期出外景，近日上《女王大人》分享曾因為工作忙碌，錯過了高中時期好友打來借住的電話，兩週後當她想起來回電，卻怎麼都找不到他，才得知他竟因感冒惡化成肺炎逝世，讓李佳豫相當內疚：「如果我有即時回電給他，這件事是不是就不會發生了！」坦承自己至今仍不敢面對，希望透過節目播出聯絡上亡友家人，得知對方的安葬處。

李佳豫好友肺炎逝世，盼聯絡亡友家屬了解安葬地。（緯來綜合台提供）

向來給人歡笑力量的馬力歐，分享自己家族對於生離死別的豁達精神，相當珍惜親人相聚的時光，然而他過去從事服務業時，曾遇到一位得力助手因感情不順而跳湖自殺，當他去殯儀館見她最後一面時忍不住潰堤，無法想像幾天前才一起吃飯的好同事就這樣離開了。

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節目後段林可彤、馬力歐、李佳豫、王宇婕分別準備了一封信，對著鏡頭唸出如果明天就是人生的最後一天，各自對親友們想說的話。選擇寫給小孩的林可彤邊唸邊哭：「如果有一天我不在你們身邊，遇到挫折要記得你們是最棒的！」

馬力歐寫信給妻小，事前哭過無數次。（緯來綜合台提供）

寫信給妻小的馬力歐自爆在寫信時就已經哭過無數次：「我不知道自己還能陪伴你們多久，但無論我在哪裡，爸爸的心永遠與你們同在！」一番真情告白下旁人早已泣不成聲，現場氣氛令人動容。

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