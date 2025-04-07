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娛樂 電視

台股「大怒神」！黃鐙輝慘賠「直接蒸發7位數」 勸這2類人先收手

〔記者李紹綾／台北報導〕美國總統川普宣布實施「對等關稅」政策，引發全球股市震盪，台股今（7日）開盤面臨重挫。擅於投資的藝人黃鐙輝也是受災戶，他透露一開盤帳上直接蒸發了7位數。

黃鐙輝對於投資股票相當有心得，他先前為了換房，出清手上持有的「護國神山」台積電，改買ETF 富邦台50（006208）、元大台灣50（0050），對於今天的台股「綠油油」，他坦言在意料之中，但他早已心如止水，「今天開盤就便宜10%，我直接蒸發7位數。但大跌後就會有大彈。」他透露稍早加碼買了006208，若接下來股市繼續跌，則會繼續買進0050。

黃鐙輝分析台股。（資料照，記者潘少棠攝）黃鐙輝分析台股。（資料照，記者潘少棠攝）

黃鐙輝以長線投資的角度來看，建議有定期定額的人，可以持續「慢慢」買0050就好，至於短線的人，他說：「不要急著抄底，跌停鎖著，要等到反轉訊號，至少台積電要先打開跌停再說，千萬不要凹。」同時也提醒：「有融資跟開槓桿的先收手，保險一點的作法是等國安基金進場，再跟著買。」他分享自己的投資心法：「股市的錢，會從沒耐心的人手上，流去有耐心的人口袋。」

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