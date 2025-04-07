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18歲女大生車禍影片曝光 陳皇宇：網紅Cheap亂帶風向大翻車

台南市議員陳皇宇（左二）今天大動作召開記者會，公布18歲女生車禍行車紀錄畫面，反駁網紅Cheap指控。 （記者蔡文居攝）台南市議員陳皇宇（左二）今天大動作召開記者會，公布18歲女生車禍行車紀錄畫面，反駁網紅Cheap指控。 （記者蔡文居攝）

相關新聞請見：百萬網紅Cheap網路爆料關說 議員親上火線回應

〔記者蔡文居／台南報導〕YouTube百萬網紅「Cheap」昨（6）日在社群平台發文，指稱台南市員警具名投訴分局長接受台南市議員陳皇宇關說施壓，引起軒然大波。陳皇宇今天召開記者會，公布18歲女大生車禍影片打臉「Cheap」，痛批只聽片面之詞，完全未查證，還亂帶風向，中傷他人。

「Cheap」昨天發文指稱「台南第一分局又被關說了」，指2月22日有1名剛滿18歲的女生發生車禍撞到名車，擔心賠償金額高昂，「想硬把旁邊路過、根本沒撞到她的車也扯進來，讓那台無辜的車一起賠錢」，還備註說「絕對不是違停，是前車打右轉方向燈準備進入保養廠（註：應是驗車場），因為有車要出來，還有人在指揮，且車輛有移動，而妹妹騎機車，沒注意後方來車，直接轉出去發生車禍」。

台南市議員陳皇宇召開記者會公布女大生車禍影片，打臉網紅Cheap。（記者蔡文居攝）台南市議員陳皇宇召開記者會公布女大生車禍影片，打臉網紅Cheap。（記者蔡文居攝）

陳皇宇今天大動作在台南市議會民進黨團召開記者會，並邀請台南市警一分局長章振國、交通警察大隊長洪國哲、車鑑會主委吳仁邦等人出席記者會。

陳皇宇公布女大生的行車記錄器錄下車禍影片，全長約2分鐘。Cheap在臉書指稱「絕對不是違停」，影片中畫面卻不相符。

陳皇宇說，影片會說話，網紅未查證就利用其在網路的影響力亂帶風向，不僅誣指他關說施壓員警，還讓1位依循交通規則行駛的女大生被網路霸凌說成「三寶妹」，連家人都受到傷害。

陳皇宇指出，女大生認為影片中違停車輛跟她發生車禍有因果關係，要求列入陳述意見，這是她的權益，一切交由車鑑會或司法來認定，這樣做這有何不對？員警可以拒絕嗎？他身為議員，接受陳情只是追求真相和公平正義，何來關說？

對於是否提告，陳皇宇未明確表態，只說將會蒐集相關資料呈現，也希望Cheap在了解真相後，能對外有所澄清和說明。

台南市警一分局表示，該局交通分隊於今年2月處理交通事故，拒絕事故當事人女大生補充意見，當事人遂於3月10日向該分局陳情。依據「道路交通事故處理規範」第22點及「道路交通事故處理辦法」第10條規定，事故現場蒐證、當事人倘若對於現場圖或調查筆錄有疑義，應請處理員警說明；若發現資料有缺漏、誤植，處理員警應依規定處理民眾補充意見並詳加調查。

章振國表示，該案員警在製作第2次談話紀錄時，與當事人對話、言詞不當，且先前拒絕事故當事人補充意見，遭民眾陳情，經調查屬實，予以申誡處分。

至於該員警是否涉及凟職？一分局督察組表示，目前尚無法判定，但也不排除可能涉及。

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