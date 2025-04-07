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娛樂 電視

蘇晏霈幫媽媽圓夢！三餐靠劇組便當充饑 擠2坪小房苦撐

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》將於明（8日）晚9點播出主題「咬緊牙關闖蕩演藝圈，想當年不紅時日子真的很不好過」，蘇晏霈分享當初進入演藝圈，其實是為了幫媽媽圓夢。

蘇晏霈說媽媽年輕時就有明星夢，可是外婆一直阻止她，「所以她看到徵選演員訓練班就幫我報名，我是高雄人，但上課在台北，爸媽擔心我舟車勞頓就讓我搭飛機，就這樣維持了4個月，沒有缺過課，可是那時候家裡經濟狀況其實不太好。」

蘇晏霈初入行三餐都拿劇組泡麵，住2坪房省錢幫媽媽圓夢。（中天提供）蘇晏霈初入行三餐都拿劇組泡麵，住2坪房省錢幫媽媽圓夢。（中天提供）

在訓練班表現出色的蘇晏霈後來被經紀公司相中，「雖然那時候都有戲可以拍，可是也是新人價3、4千塊，台北物價很高，我那時候住在在2坪大的房子，三餐都拿劇組便當或吃泡麵。」

爸媽擔心蘇晏霈獨自在台北生活壓力大，都會偷偷匯錢給她，蘇晏霈說：「身上沒錢去領錢，想說工作收入差不多進來了吧，結果裡面有5位數，我打電話問爸媽，他們才說是他們匯的，怕我吃不飽，生活費不夠過得不好，我站在提款機前很久，心情很複雜。」

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