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KIMIKO結婚5年 互動天菜教授尪堅守6字原則

KIMIKO在2020年與天菜教授王家玄結婚，經常分享夫妻甜蜜生活。（翻攝自KIMIKO臉書）KIMIKO在2020年與天菜教授王家玄結婚，經常分享夫妻甜蜜生活。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈老師「KIMIKO」林睿君2020年與天菜教授王家玄結婚，經常分享夫妻甜蜜生活，6日發文透露和老公相處中並不是沒有吵過架，也不是每次都能意見一致。

KK表示，2個人生活在一起，總會有摩擦、有不一樣的想法，「但我們能一直順順地走下去，應該是因為我們保持一個很重要的相處原則：正面回應彼此。」

透過臉書發文，KK舉個例子， 老公對她做的任何事情，她都會大大表達感謝，而不會把重點放在他要做得多完美，「因為對我來說，願意做這件事本身就值得被感謝。」她說 :「我不覺得他做這些是應該的，也不會拿自己的標準去挑剔他。」

而教授老公對KK也是一樣，「從不覺得我做的事情是理所當然，總是會表達他的謝意。這些小小的感激，讓我們的日常相處充滿溫度。」2人相處原則裡，有一個非常重要的順序，那就是：「先行動，再討論，最後不指責。」這個順序原則看似簡單，卻真的讓他們的相處更舒服。
KIMIKO認為，幸福的婚姻不是找到完美的伴侶，而是兩個人願意一起珍惜彼此的不完美，「珍惜對方的每一份付出，正面回應彼此的努力；不求完美，但保持感謝。」

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