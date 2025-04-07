（專訪）孫德榮豪宅藏千萬畫作！鬆口罹癌哭整天「告別式自畫像」公開

孫德榮五年前砸5750萬搬新厝。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕曾是娛樂圈王牌經紀人的孫德榮，2013年被診斷出膀胱癌第三期，經過隔年的手術治療與病灶切除後，以大腸製成人工膀胱，成功挺過病魔。然而，術後神經受損影響了行走能力，讓他五年前砸下5750萬搬進內湖一棟88坪的電梯大樓。如今的他半退休狀態，笑稱自己常常一覺到下午，朋友來訪時泡茶暢聊，無人打擾時就獨自在房中追劇、走到陽台欣賞城市景色與綠意植栽。

孫德榮原先居家風格被虧老人，憤而換上亮麗橘彩。（記者潘少棠攝）

走進孫德榮的家，一抹又一抹的橘色格外醒目，從沙發靠枕、地毯到寢室與衣帽間陳設皆有蹤跡。他打趣地說，原本的居家風格偏典雅穩重，曾被親友稱讚：「哇！孫總你家好高級喔。」卻接著吐槽：「像老人住的。」一句話讓他哭笑不得，乾脆一氣之下翻新居家風格，轉向活潑亮眼的橘彩設計，意外獲得一致好評：「哇，孫總，這就對了嘛！像精品店VIP室！」他笑說：「好吧，反正我這個人也騷。」

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除了色彩巧思，孫德榮也依照命理老師詹惟中的指點，在大門正對處擺上從泰國帶回的石獅，象徵「咬錢」招財，而客廳玻璃牆內各式收藏，孫德榮說自己不講究名貴或風格，而是「喜歡有意義的東西」，不少珍藏合照靜靜陳列其中，背後意義不言而喻。

孫德榮從泰國帶回石獅，聽從詹惟中建議在口中塞錢。（記者潘少棠攝）

走廊上還掛著一幅市值高達六千八百萬的丁紹光真跡畫作，據他透露是友人以畫抵債所得，經鑑價師秦嗣林確認為真品；而另一幅特別的自畫像，則早已為未來的告別式預做準備，他毫不避諱地表示：「這就是我死的時候用的，如果有告別式，就給大家看。」甚至連壽衣也備好了，是一套正式的燕尾服。

孫德榮透露朋友拿價值6800萬的丁紹光畫作抵債。（記者潘少棠攝）

孫德榮備好自畫像告別式使用。（記者潘少棠攝）

罹癌經歷成為孫德榮人生的一道分水嶺，他回憶當年被診斷的當下，哭了一整天，內心反覆問：「癌症怎麼會找上我？」但他很快轉念：「我只有自己能救自己。」他堅決不信偏方、不聽閒言，組成七人醫療團隊，甚至為每位醫師各準備一支手機，以便隨時緊急聯絡。

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