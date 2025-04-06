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去年才被爆介入感情…YTR超強小三突喊「恭喜自己單身2年」

網美石靜去年爆介入超強、Soya感情。（翻攝自IG）網美石靜去年爆介入超強、Soya感情。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」原是一對台馬跨國情侶，不過兩人在去年4月宣布結束4年戀情，男方事後拍片坦承劈腿網紅「短髮女」石靜。近日石靜在IG透露近況表示，「我要來恭喜自己單身兩年了」，掀起討論。

石靜在IG限時動態發文分享單身心境，表示「我要來恭喜自己單身兩年了」，坦言一開始覺得有些不適應，不過後來才領悟到，「這才是正常人的樣子吧，誰說心裡都一定要放著一個人，放空也蠻好的」。

石靜提到，自己雖然已經長大，但她仍保有想為某個人付出的心，「所以私心希望在單身兩年，等我都去完我想去的地方之後，31歲相遇，33歲結婚，34歲生寶寶」。

超強（右）、Soya（左）去年宣布結束4年感情。（翻攝自IG）超強（右）、Soya（左）去年宣布結束4年感情。（翻攝自IG）

事實上，超強在爆出分手Soya後，便在YouTube頻道上傳影片，坦承與Soya交往4年的期間有過約砲、出軌，「因為工作上認識了一位讓我心動的人，那也就是大家口中的短髮女。我還是沒有處理好，只能套上腳踏兩條船的罪名。如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑。」

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