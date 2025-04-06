Keanna深夜發聲 回應前夫謝和弦洩心境

謝和弦發文嗆前妻Keanna。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕頑童MJ116推新歌《無袂煞》，瘦子說唱的歌詞「他不拜關二哥，OZI他只勾二嫂」，疑開嗆ØZI感情故事，對此，謝和弦前妻Keanna曾與ØZI傳過緋聞，前晚也在社群發聲。

謝和弦4日深夜突發文開嗆前妻Keanna，在文中附上頑童新歌《無袂煞》歌詞截圖，控女方不只婚內偷約炮還暈船，甚至還先告他外遇、舉報他吸毒，認為對方被寫進瘦子的歌詞裡根本活該，但最令他傻眼的是，前妻自爆懷孕後還約砲，「難怪胎盤死胎，根本沒有心跳。」

請繼續往下閱讀...

面對謝和弦開嗆，Keanna昨在IG限動曬出一張躺在椅子上看電影照片，她把腳伸直放在一張黃色躺椅，手上疑拿飲品，背景正在播放電影的電視螢幕，心情沒受影響，配文寫下：「2人一間，按摩看電影，今晚好睡了。」

頑童MJ116的這首新歌，扯出了ØZI、吳卓源等藝人，本色音樂則是回應：「要說的都寫在歌裡了，請大家自行聽歌吧。我們不多做其他回應了，謝謝。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法