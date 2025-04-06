（專訪）演活《賭神2》反派仇笑痴自爆討厭極了！吳興國15年前才釋懷

京劇大師吳興國暌違14年再登大銀幕。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／專訪〕京劇大師吳興國暌違14年再登大銀幕，在《封神第二部：戰火西岐》中飾演忠貞剛烈的聞太師。他笑說回歸電影圈其實並不刻意：「也不是突然，就看有沒有找我拍。」提到不少影迷至今仍將他在《賭神2》飾演的大反派「仇笑痴」視為代表作有些無奈，更表示至今仍不喜歡那個角色，「怎麼會有那麼壞的人，我討厭極了！」

《封神第二部：戰火西岐》上映至今，全台票房粗估近1500萬。聞太師在片中苦戰北海十年回朝，與吳興國十多年後回歸電影界的經歷不謀而合，他形容「這個角色對我來說其實很簡單，從小就在演忠孝節義的角色，我很適合。」至於這些年電影環境的改變，他感觸良多：「現在大家都在拍商業中的商業、奇妙中的奇妙，但我覺得我很幸運，還能遇到這樣的作品。」

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吳興國暌違14年再登大銀幕，在《封神第二部：戰火西岐》飾演的聞仲令人印象深刻。（鴻聯國際提供）

提到導演烏爾善，吳興國充滿敬佩：「他很沉浸式，人很Nice，思想細緻。這麼複雜的電影，還要詮釋三千年前的中華文化變遷，對他來說是一種挑戰。」他形容《封神》中闡述的和他經常演繹的「史詩希臘悲劇」其實有相似之處，都涉及宿命的安排，讓身為戲劇學者的他深感著迷。

拍攝過程中，吳興國既是資深演員，也堪稱年輕演員們的定心丸，「我去參加路演時才發現，演員都好年輕，很多人從沒拍過電影。」雖然經驗豐富，但拍起片中的動作場面讓他印象相當深刻，「我騎著墨麒麟，其實是站在木箱子上，由怪手升起來，再揮舞雌雄雙鞭，那比雲霄飛車還恐怖！」即使一開始害怕摔出去，最後仍咬牙完成，「拍完我覺得還不錯，穩重的戲都表現出來了。」

吳興國在《封神第二部》中飾演額中生眼的「聞太師」聞仲。（鴻聯國際提供）

回望過去曾被冠以「叛逆」之名，吳興國淡然一笑：「我從來不覺得自己是叛逆的，只是當時被這麼說而已。」他認為，藝術的本質在於突破與傳承，更提到當年赴美深造時，西方觀眾對他的演出驚為天人，「他們用歌劇、音樂劇去理解，但我把東西方的元素融合在一起，這讓西方人驚呆了。」

影迷常將《賭神2》中的「仇笑痴」視為吳興國代表作。（記者陳奕全攝）

至於影迷常將1994年《賭神2》中的「仇笑痴」視為吳興國代表作，他坦言：「我仍然不喜歡仇笑痴，因為我從小學的是正直！」他說當初導演王晶找他就是因為他不像壞人，讓他想「好，我就壞到底給你看。」但沒想到壞成這樣，甚至看電影才看到嬰兒被醃在罐子裡一幕，直呼「我真的討厭極了！」不過他說身為專業演員，一旦演出就會盡力做到最好，「從前會排斥這部片，大概15年前開始就釋懷了。」

吳興國坦言不喜歡「仇笑痴」這個角色。（記者陳奕全攝）

被問及心目中的電影代表作，他提到《青蛇》中的許仙、《麵引子》中的老兵，還有認為最貼近傳統的《誘僧》，感性表示角色「都是一種緣分。」他認為台灣具有文化底蘊，無論是傳統戲曲、特效奇幻故事的接受度都很大，「我相信《封神第二部：戰火西岐》能給大家帶來不同的樂趣，然後一起期待三部曲到來！」《封神第二部：戰火西岐》全台持續上映中。

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