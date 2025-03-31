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李多慧吃火鍋狂送福利！趴桌45度前傾洩「性感深溝」

李多慧辣洩深溝。（翻攝自IG）李多慧辣洩深溝。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李多慧來台發展後人氣高居不下，憑藉甜美外型及精湛舞技深受粉絲喜愛，廣告代言接不停，即使工作繁忙也經常在社群分享生活，29日在IG小帳曬出一系列美照，其中「邪惡視角」的火辣畫面，讓網友看了鼻血直流。

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李多慧在IG小帳曬出多張美照，可見她綁起俏皮雙馬尾造型，眼角旁還貼著星星和小花亮片裝飾，身穿無袖荷葉邊背心，現身知名火鍋店，45度前傾趴在桌上，對著鏡頭露出招牌甜美微笑，上衣的低胸設計，露出大片胸前雪白肌膚以及深邃事業線，傲人上圍若隱若現，相當火辣。

李多慧俏皮擺拍。（翻攝自IG）李多慧俏皮擺拍。（翻攝自IG）

另外，李多慧也身穿挖肩的短版背心，搭配白色迷你裙，纖細螞蟻腰一覽無遺，隱約還能看見她的結實腹肌。一系列辣照曝光後，至今吸引超過2.4萬人按讚，大批網友紛紛留言，「是誰這麼可愛！是我們家的公主！」、「公主就是美」、「公主就是美和漂亮的代表」、「好萌哦…好喜歡雙馬尾多慧」。

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