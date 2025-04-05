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娛樂 音樂

恭喜！蘇打綠東京站秒殺當機 人間獵豹馨儀恢單洩心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠「二十年一刻」正在啟航，將至倫敦、柏林與東京開唱，東京站門票今天全面開賣，門票釋出便秒殺，短短時間湧入超過5萬人同時上線搶票，售票網站一度因爲流量過大而當機，熱度驚人。

蘇打綠東京站門票秒殺。（翻攝臉書）蘇打綠東京站門票秒殺。（翻攝臉書）

蘇打綠剛結束墨爾本站，團長阿福在演出中感性回憶，最初來到墨爾本已是10多年前，當時是在學校禮堂演出，之後是會展中心，如今則站上澳網體育館的舞台，見證一路走來的成長歷程，現場觀眾也報以熱烈掌聲。

近期恢復單身的馨儀則在台上開心分享，「這幾天天氣很好，心情也很好！」有「人間獵豹」稱號的馨儀，被團員鼓勵「回到草原」，她感性回應：「人生有很多事只能往前跑。」團員隨即打趣問她的「跑道在哪」，全場笑聲與掌聲齊發，為馨儀送上最熱烈的支持，也成了當晚最溫馨的一刻。

蘇打綠正在舉辦「二十年一刻」巡演。（翻攝臉書）蘇打綠正在舉辦「二十年一刻」巡演。（翻攝臉書）

本輪巡演延續了一項特別安排——每一站都會帶來一首專屬的「一刻」新歌。雪梨與墨爾本站已分別獻上兩首嶄新創作，展現蘇打綠對音樂創作的熱情與初心。

小威在台上笑說：「這次特別刺激，這幾天才寫出這首歌，演出當天下午彩排，我們還在即興練團，真的燒腦到最後一刻也不放棄！」

蘇打綠完成「二十年一刻」巡演4月20日前進倫敦開唱，4月26日移師柏林，5月29日轉戰日本東京武道館，作為蘇打綠20歲的壓軸時刻。

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