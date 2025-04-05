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娛樂 電視

陳冠霖罕曬帥兒！父子暖心互動曝光 網驚：顏值太強大

陳冠霖罕曬帥兒。（翻攝自臉書）陳冠霖罕曬帥兒。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「本土劇男神」陳冠霖出道多年，曾出演過多部八點檔劇，憑藉高大帥氣的外型虜獲一票婆婆媽媽們的心。經常透過社群分享生活的他，日前罕見曬出與兒子「傑布」的合照，兩人的高顏值引起網友討論。

陳冠霖日前於臉書發文分享，在德國留學的兒子傑布，趁著返台期間帶他一起觀賞電影《麥塊電影》，提到傑布從小就非常喜愛《Minecraft》遊戲，而自己也從未禁止兒子沉浸在遊戲的世界中，他感性表示，「因為遊戲中你要當個創世神，去創造一個屬於你自己的世界，那你得發揮你自己的天馬行空的創意以及想法！人生何嘗不是如此呢！？有好的創意，才有精彩的人生；但遊戲歸遊戲，人生無法重來！」

陳冠霖也在文中附上與兒子的合照，照片曝光後，吸引網友紛紛留言驚呼父子倆的高顏值，「冠霖的兒子也好帥」、「這顏值太強大」、「父子情深很棒」、「阿布長大了！帥！」、「既是父子關係又有兄弟間的感情，真讓人羨慕！」

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