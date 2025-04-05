高凌風愛子「雙喜臨門」 攜手「另一半」曝光新作：真的超緊張

〔記者蕭方綺／台北報導〕27歲的葛兆恩近來演出三立BL劇《對立而已》受到矚目，暌違2年，他也推出全創作數位 EP《太陽雨》，展現音樂上的新突破。其中，主打歌《太陽雨》是他為戲劇量身打造的主題曲，《我需要你》則邀請戲裡的「另一半」紀成澔（Nelson）攜手合作，挑戰抒情曲風，讓歌迷耳目一新。

葛兆恩（左）、紀成澔在《對立而已》組CP。（三立提供）

這次 EP《太陽雨》是葛兆恩投入半年心血的成果，他原本擅長快歌和說唱風格，但近年來希望在音樂上尋求突破，開始嘗試更多不同曲風。然而，在創作《我需要你》時卻一度卡關，後來他決定找來紀成澔討論，2人互相激盪靈感，最終順利完成這首歌，也讓這次的作品更加豐富。

請繼續往下閱讀...

葛兆恩戲劇與音樂雙發展。（浩翰宇宙無限工作室提供）

除了音樂，葛兆恩在《對立而已》的演出也備受好評，回憶起開播前的心情，他坦言：「真的超緊張！」但看到觀眾的討論後，他印象最深的是一則留言：「沒想到寶弟會做歌跟演戲，而且演得很自然。」葛兆恩感慨地說：「很多人對我的印象還停留在小時候的綜藝形象，但這幾年我已經完全不同了，希望能讓更多人看見我的改變。」

葛兆恩發EP。（浩翰宇宙無限工作室提供）

這次透過戲劇與音樂雙發展，葛兆恩找到了一個全新的方向，他笑說：「這次終於找到答案——就是在自己演的戲裡唱自己寫的歌！」未來，葛兆恩希望能挑戰更多角色，也期待有機會為戲劇創作更多主題曲，讓觀眾看見更完整的自己，現階段除了宣傳行程之外，也持續在上戲劇課為新作品準備。葛兆恩最新數位EP《太陽雨》已可在各大數位平台收聽。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法