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「Yes, I do.」 YTR小象愛出門秀中指放閃

YTR小象愛出門（左）秀出男友親自製作的求婚戒。（翻攝自臉書）YTR小象愛出門（左）秀出男友親自製作的求婚戒。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕旅遊YouTuber「小象愛出門」今（4）在社群平台曬中指，不過，細心的人卻發現她的中指上多了一枚浪漫的婚戒，原來她已經答應男友「老謝」的求婚。她笑說老謝把求婚戒做得太大，所以只能戴在中指，算是個意外的笑點。

「這是個很長很長的故事，今年應該真的會登記了」小象愛出門緩緩道出兩人3年前分開又復合的漫漫情路。3年前，小象愛出門覺得該是時候結婚了，故主動向男友求婚，當時男友開心答應了，但卻未曾和小象愛出門討論任何登記的事，於是兩人婚事不斷延宕。小象愛出門心裏曾想：欸？總不能什麼都女方主動處理吧，那乾脆擱著，沒想到竟然愈來愈覺得是否結婚都沒差別，等男友買戒指、想認真討論再說吧！

YTR小象愛出門（左）透露其實自己3年前就已向男友老謝求婚。（翻攝自臉書）YTR小象愛出門（左）透露其實自己3年前就已向男友老謝求婚。（翻攝自臉書）

眼見3年過去，老謝竟然選擇在嘈雜的邁阿密Ultra突然下跪，並拿出神奇戒指。老謝說：「這個戒指，我花了一個多月的時間製作」而且還透露自己失敗了10次以上，壓力非常大。老謝每天利用空檔做戒指，裏頭的發光纖維棒易碎，一度讓老謝動了放棄的念頭，他也說自己是個容易放棄的人，但只有做婚戒的時候，他堅信只要不放棄，絕對能做出獨一無二的求婚戒。老謝也浪漫說：之後再帶小象愛出門挑喜歡的婚戒。

YTR小象愛出門（左）說：今年應該真的會去登記結婚啦。（翻攝自臉書）YTR小象愛出門（左）說：今年應該真的會去登記結婚啦。（翻攝自臉書）

沉浸在幸福當中的小象愛出門不忘吐槽：「雖然老謝真的很雷，但這輩子可能真的再也找不到這麼用力單純愛著我的男人了」，最後還下了個結論：我們巨蟹座真的不需要對方拿出多貴的東西；我們要的是用心做出來的，這個我完全可以。

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