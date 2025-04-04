苗可麗夜市擺攤培養情感 告白男星：像結婚十年的夫妻

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙錄製《我們這一攤2》攜手挑戰全台10次擺攤，本週節目來到中壢夜市，挑戰販售鐵板牛排與雞排，回想起第一季擺攤時販售牛排的經驗，當時團隊曾遇到許多困難，不是火候掌控不當，就是出餐速度緩慢，甚至有客人等待太久而失望離開。這次重回牛排戰場，胡宇威特別喊話：「我們一定要雪恥！」

苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙等人錄製《我們這一攤2》。（三立提供）

這次的擺攤明顯比上一季順利許多，除了有了過去的經驗，大夥之間的默契也更加提升，讓整個出餐流程更有效率。苗可麗更是展現強大應變能力，一次接下十人份訂單，雖然壓力倍增，但她卻游刃有餘，成功完成挑戰。

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現場觀眾看著藝人們熟練地處理訂單、煎烤牛排，不禁大讚：「如果哪天不在演藝圈混了，真的可以考慮來夜市擺攤！」而在經過這次的擺攤挑戰，五位攤主之間的默契明顯提升不少，苗可麗開心表示：「我們現在就像結婚十年的夫妻，不僅有默契，還有夫唱婦隨的感覺！」禾浩辰也認同：「這次擺攤真的很順利，整個團隊變得更像一家人，溝通也更加順暢。」而辛苦一天後，胡宇威忍不住喊：「好想回家！」沒想到，這句話並不是因為累了，而是趕著回家備料，為隔天的擺攤備料做準備，讓眾人又驚又笑。

蔡凡熙在節目中表現得十分 chill，他笑稱擺攤最怕遇到的狀況就是下雨。他們擺攤六次有兩次碰上大雨，最擔心食材淋濕變質，甚至還有一次是在大雨中包煎包，讓他頭疼不已。他自嘲自己可能沒有擺攤的天分，因為不太擅長料理，而擺攤最重要的就是食物要好吃。

蔡凡熙也說如果真要擺攤，他最有可能賣的是地瓜球，因為價格親民又受歡迎。而在節目中，他更發揮個人幽默感，笑稱自己只適合當外場，因為當主廚實在太難了，他還特別提到與蔡昌憲的默契最為契合，「我們很常一對眼就知道對方要幹嘛了！」顯見兩人在節目中的好搭檔關係。

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