縮陰提臀等她上門！《窒友梅根2.0》掀最狂人工智慧狠角色大戰

失控的人工智慧娃娃梅根在《窒友梅根2.0》回歸。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕備受期待的恐怖片續作《窒友梅根2.0》在環球影業於CinemaCon電影博覽會的發布會上曝光首支預告，而昨晚更打鐵趁熱，直接於網路上釋出，原班幕後創意團隊包括原子怪獸影業溫子仁、布倫屋製片公司以及導演傑拉德強斯頓重新開啟一場AI（人工智慧）全面失控、宛如變奏版《魔鬼終結者2》的全新狂亂篇章！

首集《窒友梅根》2023年上映後打破多項票房紀錄，先是在北美首週末開出3040萬美金（約台幣10.06億元）的驚人成績，成為自《噤界II》後PG-13（輔導級）恐怖片最高的首週末票房成績，最終更在全球收穫超過1.8億美金（約台幣59.61億元），成為掀起全球熱潮的現象級電影。

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伊凡娜莎克諾在《窒友梅根2.0》飾演全新機器人「艾蜜莉亞」，將與升級的梅根展開大戰。（UIP提供）

導演傑拉德強斯頓再度回歸執導，首集演員包括飾演潔瑪的愛莉森威廉絲、飾演潔瑪姪女凱蒂的薇樂麥格勞，以及飾演潔瑪的科技團隊隊友的布萊恩喬丹艾瓦瑞斯和珍范埃普斯全數回歸，影集《亞蘇卡》女星伊凡娜莎克諾則飾演全新機器人「艾蜜莉亞」，與梅根展開大戰。

故事描述在「梅根」失控並且展開一場致命殺戮的兩年後，她最終遭到摧毀，潔瑪也成為一位知名作家，並且積極倡導政府對AI進行嚴密監管，凱蒂也已經是一名14歲的叛逆少女，不斷反抗潔瑪過度保護的規定。

不過她們不知道的是，梅根的核心技術早已遭到竊取，並且被一家勢力強大的國防承包商濫用，打造出一款名為艾蜜莉亞的軍用級武器，一個終極殺戮型間諜人形機器人，而且隨著艾蜜莉亞的自我意識逐漸覺醒，她對於服從人類命令的興趣變得越來越低，甚至開始覺得人類不應該存在。

備受期待的恐怖片續作《窒友梅根2.0》海報。（UIP提供）

當人類未來的生死存亡岌岌可危時，潔瑪意識到唯一的選擇就是讓梅根再度復活，並且為她進行全面升級，讓她的動作更快速、力量更強大和更致命。當梅根與艾蜜莉亞正面交鋒時，這位最狂的人工智慧魔女，終於迎來最強對手，並要對方縮陰提臀、等她上門。《窒友梅根2.0》預計6月27日在台上映。

《窒友梅根2.0》最新官方預告：

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