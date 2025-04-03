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娛樂 最新消息

包偉銘退休計畫受阻！嫩妻劉依純「堅不放行」禁令曝光

包偉銘（左起）、劉依純、兒子包庭政出席重機協會活動。（翰森娛樂提供）包偉銘（左起）、劉依純、兒子包庭政出席重機協會活動。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕凍齡男神包偉銘日前南下台南主持CRC重機協會活動，今年正好是協會成立20週年，聚集了2000多名車友共襄盛舉，包偉銘找來嫩妻劉依純、兒子包庭政助陣，參與了40分鐘的壓軸主秀，活動尾聲加碼表演指定曲目《跑跑跑》，與觀眾互動熱絡。

包偉銘於10年前接觸CRC重機協會，當時因為主持節目，與最愛的重機結下不解之緣，這回受邀主持活動，只見他造型「大改造」，雙手還多了刺青圖案。

包偉銘退休計畫受阻！嫩妻劉依純「堅不放行」禁令曝光包偉銘（右）和愛妻劉依純出席重機活動，手上多了刺青圖案。（翰森娛樂提供）

現場工作人員看了連忙追問，包偉銘才解釋其實是刺青袖套，自虧：「年紀大了，我沒有那麼前衛啦。」

有趣的是，包偉銘不斷被車友認出，加碼舉辦了「粉絲見面會」，他笑說：「有很多鐵粉抓著我拍照，依純也被抓到旁邊拍照和擁抱不放手。」本來包庭政趕緊上前「解圍」，隨後也被旁人抓去拍照，畫面逗趣。

包偉銘試騎重機，看來架勢十足。（翰森娛樂提供）包偉銘試騎重機，看來架勢十足。（翰森娛樂提供）

包偉銘退休後的夢想是要當「不老騎士」，打算和愛妻騎重機四處遊山玩水，無奈老婆大人劉依純至今仍不放行，不願讓包偉銘買車，他也只先騎友人的車子過乾癮。

包偉銘近來活動滿檔，更加入了實境節目《嗨！營業中》第五季，扛下了「店長」的重任，與姚元浩、莎莎、郭泓志以及白安等搭檔擦出許多不同火花。

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