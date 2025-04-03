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中國微博出現大S傳女珠寶遭拍賣？ S家不滿謠言滿天飛

女星「大S」徐熙媛驟逝，妹妹「小S」徐熙娣傷痛到至今無法工作。（翻攝自臉書）女星「大S」徐熙媛驟逝，妹妹「小S」徐熙娣傷痛到至今無法工作。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛2月2日家族海外旅行時，因流感併發肺炎，病逝於日本；上月15日才下葬金寶山長眠。沒想到才經過2個月，中國網路上一則影射大S要留給女兒的頂級珠寶竟流傳到拍賣會，並繪聲繪影說：已被拿去國外拍賣。對此，S家人皆憤怒否認。

中國網路上流傳「大S流傳給女兒的珠寶」被拿出來拍賣。（翻攝自微博）中國網路上流傳「大S流傳給女兒的珠寶」被拿出來拍賣。（翻攝自微博）

根據《壹蘋新聞網》報導，妹妹「小S」徐熙娣得知此事後，怒轟「為什麼每天都有人造謠」；S媽也火大反擊：「一派胡言！」在網路上流傳所謂「大S留給女兒的珠寶紀念品」是國際奢華品牌的項鍊和戒指，中國網友還點名質疑S媽、小S、具俊曄。小S除出面否認外，更嗆聲：倘若真有珠寶拍賣一事，會有委託拍賣者的資料，她也希望造謠的人能拿出證據。

S媽則意有所指地說：「早就料到他會如此，我一生為孩子，如今一毛都輪不到我！我都沒想到要分什麼，邪惡的人腦袋瓜子，我無法理解。」這裡所指的「他」有人解讀為汪小菲。

大S遺留下來的財產金額龐大，如何分配外界十分關心。（翻攝自IG）大S遺留下來的財產金額龐大，如何分配外界十分關心。（翻攝自IG）

大S的驟然離去帶給S家人極大傷痛，具俊曄更是形銷骨立。S媽因為過度思念女兒夜夜失眠，經常透過網路吐露自己心中的悲傷；小S則因為失去姊姊過度傷痛，依舊在撫平情緒，直到現在都遲遲未能回到職場，就算廠商願意付高額價碼，小S仍婉拒外界邀約。

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