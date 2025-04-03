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71歲TVB前女星罕現身 參與遺產捐贈計劃有洋蔥

71歲TVB前女星罕現身 參與遺產捐贈計劃有洋蔥陳喜蓮在70年代出品電影《愛慾狂潮》，和周潤發飾演夫妻。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕在70年代走紅香江的港星陳喜蓮現年71歲，畢業於第一期TVB藝訓班，當年拍過不少港劇，更一度轉戰電影圈，曾與周潤發合拍電影《愛慾狂潮》飾演夫妻。

陳喜蓮80年代結婚後隨即息影引退，日前罕現身接受「TVB娛樂新聞台」訪問，透露自己參與了遺產捐贈計劃。

這次久違再登螢幕受訪，陳喜蓮表示其實是參與遺產捐贈計劃，她分享說：「總有一天我會是一個人，我覺得捐出去是最有意義，而且這事情要早早做，是不是比較好啊！當然現在要安享晚年，當然都要保佑我長命百歲啦！」

陳喜蓮日前罕現身接受「TVB娛樂新聞台」訪問，透露自己參與了遺產捐贈計劃。（香港星島日報）陳喜蓮日前罕現身接受「TVB娛樂新聞台」訪問，透露自己參與了遺產捐贈計劃。（香港星島日報）

陳喜蓮在70年代入行，拍過港劇《朱門怨》、《民間傳奇》系列、《狂潮》、《天虹》等，大多演配角居多。80年代初，陳喜蓮與凌姓圈外男友在英國結婚並息影，外傳男方家境富裕，家族有名望。

1982年，陳喜蓮產下一子，但兒子不幸患有先天性心臟病，在3個月大時夭折。陳喜蓮1986年復出擔任節目《下午茶》主持，一度被傳婚變，她當時指與老公結婚6年非常甜蜜，但不久便傳出以離婚收場。

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