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何如芸甩年齡包袱 霸氣喊「看我本人就好」

闊別4年，何如芸再上購物台。（翻攝自何如芸臉書）闊別4年，何如芸再上購物台。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸1日出席經紀公司春酒，聊到離婚後獨居5年，期間有不少追求者，但都沒人讓她動心，現在的她，對感情除了抱持平常心，也希望外界不要老想起她的真實年紀。

4年沒上購物台，何如芸昨曬出上購物台美照，認了自己像大樹一樣年輪一年年增加，但可以讓青春離開的腳步慢一些，就能享受多一點的自信，喊話外界不要管她生理年齡，「看我本人就好嗎？數字令人氣餒，智慧使人茁壯。」

其實何如芸曬出上購物台被側拍照片，該凸還是凸，跟翹的還是翹，臉蛋也還粉嫩有型，記者掛保證：「何如芸那麼愛美，一定Hold得很好。」

說真的，何如芸身材維持還不錯，這都因為她真的愛美，不容許自己肥胖。（翻攝自何如芸臉書）說真的，何如芸身材維持還不錯，這都因為她真的愛美，不容許自己肥胖。（翻攝自何如芸臉書）

至於這幾年對她有意思的男性，何如芸前天在春酒偷笑說：「年紀大的太大，小的太小！」尤其有位30歲追求者攻勢猛烈，會靠近她說「妳頭髮好香哦」，讓她起雞皮疙瘩，還有人尚未見面就約她旅行，進展宇宙飛快，根本招架不住。

何如芸堅定表示，現在認識對象若無法溝通自在，寧可都不要，「相處有壓力就會放棄，會封鎖對方，已經好幾個了，聊不起來就不要浪費時間。」接下來她有拍戲計畫，打算先瘦身，哀號說：「這趟去新加坡胖了3公斤！」

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