緬甸強震又一主播情侶檔曝光！ 黃家緯情牽蔡婷育被猛虧

黃家緯和女友蔡婷育偷偷到清邁度假，碰上緬甸強震，2人戀情意外曝光。（黃家緯提供）

〔記者林南谷／台北報導〕緬甸上個月28日發生規模7.7強震，至今造成逾3千人喪生，執政軍政府今（3）日宣布內戰暫時停火，以利救災紓困。

地震發生當下，三立新聞台主播黃家緯和女友、中視新聞主播蔡婷育正好在泰國清邁度假，2人立刻把旅遊心情擱一旁，分別跟所屬電視台即時越洋連線，並在隔天返國，黃家緯最慘，從翌日30日開始到今日天天上班，因為出國享樂都要還。

請繼續往下閱讀...

前一秒在清邁瀑布區立地成佛，1小時就發生緬甸強震。（黃家緯提供）

今（3）日開啟1連4天連假，黃家緯仍起了大早上晨班，並向記者哭喊：「我還要上到明天，女友昨已經休了一天。」

糗的是，緬甸發生強震後黃家緯把獨家認愛甜蜜出遊給了《自由娛樂頻道》，並即時傳回在當地穿情侶裝甜蜜照片，返國上班竟被同事猛虧：「你把香蕉穿成了鳳梨，根本是為新聞而生的男人。」黃家緯則喊冤：「這真的是香蕉啊！」但乍看還真的頗像鳳梨。

有愛情滋潤，黃家緯笑容藏不住。（黃家緯提供）

黃家緯也想起在地震前一刻，2人正好在清邁知名旅遊瀑布區，想說身在佛教國家，分別拍了「立地成佛」照片，「沒想到照片拍完1小時後，緬甸就發生強震」，感嘆人生無常。

放假出國度假變上班，黃家緯坦言當下其實沒有抱怨，也不覺得可惜，2人都願意立刻連線，「只不過度假穿著邋遢，下半身還短褲拖鞋，只好跟長官要求給30分鐘著裝。」

儘管國內因上月底強震百廢待舉，緬甸軍政府領導人敏昂萊仍將在3日前往泰國曼谷出席1場區域峰會，欲藉此打破過去幾年遭國際社會孤立的外交困境。圖為敏昂萊上月28在國營媒體上發表演說時的影片截圖。（法新社）

美聯社報導，緬甸廣播電視台（MRTV）2日晚間報導軍方高層發出全國公告，停火將持續至本月22日，藉此向地震受災民眾展現惻隱之心。這場在3月28日發生強震造成數以千計的建築物倒塌、橋樑斷裂、道路扭曲變形，根據緬甸廣播電視台報導，截至目前為止，地震傷亡人數已增加到3003死、逾4500傷。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法