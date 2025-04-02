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別讓北極熊哭泣！台灣首部「跨越南北極」紀錄片誕生

北極熊站立於僅存的冰層。（東森電視提供）北極熊站立於僅存的冰層。（東森電視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣首部跨越南北極的生態電影《守護我們的星球》，今（2）發布前導海報，海報可見主播舒夢蘭帶領拍攝團隊橫跨冰雪荒漠，經歷一段總距離累計21萬8千公里的旅程，探討極地暖化與人類生存的未來。

導演兼製片人舒夢蘭。（東森電視提供）導演兼製片人舒夢蘭。（東森電視提供）

《守護我們的星球》由東森電視製作出品，斥資4000萬，以最後僅存的冰凍極地與太平洋深海作為拍攝場景，舒夢蘭自2010年第一次踏上南極大陸拍攝後，從此開啟紀錄片製作生涯。

舒夢蘭這次她身負導演兼製片的重任，花了15年走遍七大洲、60多國，讓觀眾能在大銀幕看見南北極宏偉壯麗、震懾人心的自然奇景，以及極地動物前所未見、令人驚嘆的行為。

《守護我們的星球》前導海報。（東森電視提供）《守護我們的星球》前導海報。（東森電視提供）

舒夢蘭表示，如此珍貴的極地風光，卻因人類的過度開發、暖化巨變，南北極的冰雪王國正快速消融，導致生存其中的野生動物面臨有史以來最嚴峻的挑戰。

她強調：「任何一個生態失衡都將引發全球性災難。」希望透過鏡頭與文字為世人留下珍貴的影像紀錄，喚起大家對生命與自然的關懷與熱情；《守護我們的星球》於5月23日在台上映。

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