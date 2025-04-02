晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張本渝不藏了！凍卵12年「小Baby都比讚」 震驚萬人掀祝福聲浪

張本渝凍卵12年曬出抱娃照開愚人節玩笑。（翻攝自臉書）張本渝凍卵12年曬出抱娃照開愚人節玩笑。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕49歲張本渝和小8歲圈外台美混血男友交往4年，她上月15日才現身透露，雙方交往期間從未見過面，唯一一次則是透過朋友介紹的那一天，更坦言曾答應對方在視訊中的求婚要求。然而，張本渝近日對於自己在37歲時凍卵一事侃侃而談，沒想到卻曬出一張抱著寶寶的照片，令許多粉絲驚訝不已。

「在我36歲知道冷凍卵子時，我就決定要把自己的卵子保存下來！」張本渝昨（1日）透露，為了調養身體，半年內做足了早睡早起、戒菸戒酒、運動、中醫與自然療法調養，對身體有益的全不放過，最終在37歲時取出15顆卵，並將過程拍成紀錄片「卵 實力」，盼能讓與她一樣正在為事業打拼，卻又受限身體自然機制的女性有更充裕的時間走在人生道路上。

多年過去，張本渝表示冷凍卵子的技術愈發成熟，全世界也有許多「冷凍寶寶」健康的出世成長，「我也超級高興自己的卵能派上用場，能在今天跟大家分享這份喜悅！」豈料，她更釋出將寶寶緊抱入懷的溫馨合照，同時表示，「連小Baby都比讚，謝謝親友們這段時間的支持與幫忙，接下來又多了一個身分，我相信我也可以做的很好的！」

張本渝突如其來的喜訊著實震驚許多人，不到一天更獲得破萬個讚，粉絲們見狀也紛紛獻上祝福，「恭喜，借我抱一下！」、「恭喜！妳一定心想事成，早日獲得自己的兒女，因為妳會是最好的母親」」、「妳會是好媽媽的，恭喜妳～」最終，她在一片祝福恭賀聲浪中揭開真相「12點打回原形！」原來是因適逢愚人節，才調皮開個小玩笑。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中