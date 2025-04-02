張本渝不藏了！凍卵12年「小Baby都比讚」 震驚萬人掀祝福聲浪

張本渝凍卵12年曬出抱娃照開愚人節玩笑。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕49歲張本渝和小8歲圈外台美混血男友交往4年，她上月15日才現身透露，雙方交往期間從未見過面，唯一一次則是透過朋友介紹的那一天，更坦言曾答應對方在視訊中的求婚要求。然而，張本渝近日對於自己在37歲時凍卵一事侃侃而談，沒想到卻曬出一張抱著寶寶的照片，令許多粉絲驚訝不已。

「在我36歲知道冷凍卵子時，我就決定要把自己的卵子保存下來！」張本渝昨（1日）透露，為了調養身體，半年內做足了早睡早起、戒菸戒酒、運動、中醫與自然療法調養，對身體有益的全不放過，最終在37歲時取出15顆卵，並將過程拍成紀錄片「卵 實力」，盼能讓與她一樣正在為事業打拼，卻又受限身體自然機制的女性有更充裕的時間走在人生道路上。

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多年過去，張本渝表示冷凍卵子的技術愈發成熟，全世界也有許多「冷凍寶寶」健康的出世成長，「我也超級高興自己的卵能派上用場，能在今天跟大家分享這份喜悅！」豈料，她更釋出將寶寶緊抱入懷的溫馨合照，同時表示，「連小Baby都比讚，謝謝親友們這段時間的支持與幫忙，接下來又多了一個身分，我相信我也可以做的很好的！」

張本渝突如其來的喜訊著實震驚許多人，不到一天更獲得破萬個讚，粉絲們見狀也紛紛獻上祝福，「恭喜，借我抱一下！」、「恭喜！妳一定心想事成，早日獲得自己的兒女，因為妳會是最好的母親」」、「妳會是好媽媽的，恭喜妳～」最終，她在一片祝福恭賀聲浪中揭開真相「12點打回原形！」原來是因適逢愚人節，才調皮開個小玩笑。

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