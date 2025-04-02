信義威秀影城改頭換面 影迷憑「這個」搶拿免費電影票

〔記者許世穎／台北報導〕全台第一家複合式影城「台北信義威秀影城」自1998年開幕，前身為華納威秀影城，2004華納影業及威秀集團撤出台灣市場，並於2006年正式改名為「威秀影城」，多年來不僅陪伴影迷們見證無數經典時刻，也成為台灣影視娛樂的地標，眾多好萊塢大咖來台也都選定該影城進行宣傳，創造影迷心中的美好感動，即日起更迎來嶄新面貌。

台北信義威秀影城即日起迎來嶄新面貌。（威秀影城提供）

信義威秀影城影廳內裝全面更新、兩棟樓面華麗蛻變，提供更舒適的空間，為影城注入全新活力，同時也勾起全民回憶。為了慶祝改裝完成，更推出一系列精彩活動，只要iShow會員臨櫃購買電影全票、並出示1998年相關物品，即可獲得「免費電影票2張」，數量有限，換完為止。

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台北信義威秀影城樓面華麗蛻變。（威秀影城提供）

1998年的物品包括當年的電影票根、電影海報、硬幣、球員卡、畢業證書、結婚證書等可辨識年份物品，就能得到免費電影票兩張，這麼好康的活動千萬不要錯過。影城員工也會在4月11日起，特別換上當年制服，帶領觀眾重返青春時光。

此外，本週接連有多部華語片相繼到信義威秀影城造勢，包括《有病才會喜歡你》、《器子》、《刺心切骨》、《夏日最後的秘密》的眾多演員都會出席一日店長活動，讓影迷看片追星兩大願望一次滿足。

信義威秀影城影廳內裝全面更新。（威秀影城提供）

當然，最滿足的莫過於販賣部也重現當年場景，1998年最熱賣的街邊小吃，莫過於葡式蛋塔，這回威秀也一起瘋蛋塔。另外還要給大家最台味的爆米花，台式甘梅與復古醬燒真心好吃，根本已購買小孩愛吃。

至於影迷敲碗詢問的全新南港LaLa Port威秀影城，也將於近期正式開幕，不僅提供最多影廳選擇，讓影迷無論身處西或東區，都能輕鬆體驗最新的娛樂映演活動。隨著信義威秀影城全新改裝和南港新據點盛大開幕，威秀影城將繼續引領娛樂潮流，為顧客帶來更豐富、更創新的體驗。

注意事項：

※本系列活動僅限台北信義威秀影城。

※活動詳情請洽威秀影城官方網站或現場告示，其餘未盡事宜及相關規範請依官方公告為準。

※威秀影城保有活動變更及最終解釋權。

【iShow會員專屬禮】活動辦法：

活動購票僅限臨櫃購買當下已開放之場次，不保證指定場次座位、亦不適用於網路、APP、自動取/購票機及各通路平台訂票。

僅限以現金、信用卡、儲值金及團券加價支付至本活動單一票價，片商交換券、各式免費兌換券與票價優惠皆不適用；團券加價/愛心/敬老票亦須影城臨櫃購買。

如需退票，需連同贈品一併辦理退票手續，如贈品毀損恕無法辦理退票。

出示物品以上方標有明顯年份1998為辨識。

活動贈品「免費電影兌換券」票券使用期限：05/31止，逾期則失效。

活動贈品領取地點：台北信義威秀影城，限量發送共198份，發完為止。

活動贈品領取時間：於04/11（五）早上08:30開放排隊，10:00開始進行，每人每會員限領取乙份。

請本人於現場等候，排隊以人為單位，不得以其他物品替代，購票後方可於活動接待桌領取贈品。排隊動線以現場公告為準。

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