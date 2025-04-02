張惠妹人來瘋追求刺激感 認了歌唱事業最大困難之一是這問題

〔記者陳慧玲／台北報導〕「阿妹」張惠妹即將在4月5日首度登上鳥巢開唱，她透露自己常會在演出結束後整整一週都沉浸在亢奮之中，無法入眠。出道多年至今仍堅定說出：「舞台，還是我的家。」

張惠妹熱愛唱歌，到現在還是覺得舞台就是她的家。（VOGUE雜誌提供）

登上4月號《VOGUE》雜誌封面，阿妹分享許多關於舞台人生的真心話，她談到：「對我來說，最關鍵的是如何從平靜的狀態，迅速轉換到舞台上的『滿格電量』。以前，我需要透過大量訓練來激發自己的爆發力，但現在，隨著經驗的累積，我已經能夠精準掌握，知道何時該收斂、何時該釋放。」

請繼續往下閱讀...

總是喜歡接受挑戰的阿妹坦言熱愛刺激感，她說：「從出道開始，我就經常說自己喜歡『接受挑戰』。我不喜歡做相同的事情，如果這件事情太容易，我會覺得不刺激。在台上，我的熱情來源以及人來瘋的狀態都需要刺激感。這個刺激包括軟硬體的升級、歌曲、歌曲編排方式和自己的狀態。」

張惠妹霸氣登上雜誌封面，分享許多心裡話。（VOGUE雜誌提供）

阿妹每次演出都求新求變，她說：「所以我很愛啊，這樣的過程讓我對自己有更多的肯定，但就會累到我身邊的工作夥伴們。」

阿妹演唱會除了著重唱功，唱嗨歌時也要很大的體力，她坦言：「年輕時不會太擔心身體狀況，但現在連續演出帶來的體力挑戰，確實是我目前最大的困難之一。我也因此比以前更謹慎、更認真看待這個問題。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法