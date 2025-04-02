店面遭潑漆 網紅鳳梨曬莊嚴純白佛像發聲

鳳梨清晨6時許在限時動態，引用靜思語搭配莊嚴佛像。（翻攝自鳳梨IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸位於嘉義市公司1日驚傳遭潑紅漆，過程還被放上「黑色豪門企業網站」，影片結束前出現「社會我還摸不透，希望你用對付連千毅的口氣對付我」字眼。由於先前零食電商「疲老闆」開撕鳳梨，被點名為嫌疑人，疲老闆親上火線回應，今（2）日清晨，鳳梨也發聲了。

鳳梨是在清晨6時5分左右，在IG限時動態發出靜思語搭配一尊莊嚴純白佛像，疑藉佛法回擊潑漆事件，他說：「總有一天，你會明白，能夠治愈你的，從來都不是時間，而是你的格局。只要內心不慌亂，連世界都難影響你。」該文案出自證嚴法師靜思語首段。

請繼續往下閱讀...

鳳梨公司遭潑紅漆的影片共21秒，潑漆者警告意味濃厚，鳳梨媽媽接獲通知到場時強調不知道發生什麼事，鳳梨昨則不做任何猜測，直接交由警方處理。

事件爆發後，疲老闆也表示所謂潑漆事件他本人完全不瞭解也不知情：「這個部分，後續我就沒有再去介入任何的…」疲老闆也說：「我現在在等待的就是請這一位...這一位先生（指鳳梨），請他好好的，趕快把我的東西，該歸還給我的用正當的手法、手段歸還給我。」2人關係很明顯已鬧僵。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法