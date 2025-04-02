晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

店面遭潑漆 網紅鳳梨曬莊嚴純白佛像發聲

鳳梨清晨6時許在限時動態，引用靜思語搭配莊嚴佛像。（翻攝自鳳梨IG）鳳梨清晨6時許在限時動態，引用靜思語搭配莊嚴佛像。（翻攝自鳳梨IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸位於嘉義市公司1日驚傳遭潑紅漆，過程還被放上「黑色豪門企業網站」，影片結束前出現「社會我還摸不透，希望你用對付連千毅的口氣對付我」字眼。由於先前零食電商「疲老闆」開撕鳳梨，被點名為嫌疑人，疲老闆親上火線回應，今（2）日清晨，鳳梨也發聲了

鳳梨是在清晨6時5分左右，在IG限時動態發出靜思語搭配一尊莊嚴純白佛像，疑藉佛法回擊潑漆事件，他說：「總有一天，你會明白，能夠治愈你的，從來都不是時間，而是你的格局。只要內心不慌亂，連世界都難影響你。」該文案出自證嚴法師靜思語首段。

鳳梨公司遭潑紅漆的影片共21秒，潑漆者警告意味濃厚，鳳梨媽媽接獲通知到場時強調不知道發生什麼事，鳳梨昨則不做任何猜測，直接交由警方處理。

事件爆發後，疲老闆也表示所謂潑漆事件他本人完全不瞭解也不知情：「這個部分，後續我就沒有再去介入任何的…」疲老闆也說：「我現在在等待的就是請這一位...這一位先生（指鳳梨），請他好好的，趕快把我的東西，該歸還給我的用正當的手法、手段歸還給我。」2人關係很明顯已鬧僵。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中