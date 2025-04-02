修杰楷賈靜雯爆西進中國！跳槽蕭敬騰公司 經紀人回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷近年轉型當製作人，邀來影后老婆賈靜雯在製作的影集《此時此刻》軋一角，該劇更入圍金鐘59多獎項，夫妻在事業上相輔相成，近來傳出兩人有意跳槽到蕭敬騰、Summer夫妻的喜鵲娛樂，打算進軍中國市場。修杰楷的經紀人表示，「沒有要跳槽，修和公司的合約還很久。」賈靜雯經紀人回應：「祝福祝福。」還附上一個雙手合十的表情符號，實在耐人尋味。

修杰楷（右）、賈靜雯傳出打算進軍中國市場。（資料照，記者陳奕全攝）

賈靜雯出道多年，2019年憑影集《我們與惡的距離》拿下金鐘戲后，2021年再以電影《瀑布》成為金馬影后，她在中國擁有高人氣，參與不少綜藝節目，像是《媽媽是超人》、《乘風2023》，有傳她有意西進中國，由於她和「老蕭」蕭敬騰是多年好友，加上老蕭在中國發展多年，有著不少人脈關係，對於拓展新事業版圖有所助益，便決定和老公修杰楷跳槽到喜鵲娛樂。

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修杰楷經紀約簽在TVBS，據悉電視台釋出最大誠意留人，希望雙方保有合作空間，對於傳出跳槽一事，電視台沒把話說死，僅回：「修杰楷的經紀合約還是在TVBS，謝謝大家關心。」

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