拍謝少年「三隻小豬」喻台灣受威脅 人渣文本發文嗆小草

音樂祭現場除了「拍謝少年」旗幟外，比往年出現更多「台灣獨立」等大旗，甚至連罷免藍委王鴻薇團體「刪除薇害」也高舉旗幟宣傳罷免連署。（民眾提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕高雄上個月底迎來3大演唱會，共吸引逾20萬歌迷，高市府表示，「大港開唱」約吸引10.7萬粉絲，台語搖滾樂團「拍謝少年」推出新動畫《時代看顧團結的咱》，透過「三隻小豬」故事訴說台灣面臨的陰謀與威脅，引起廣大迴響。

其中貝斯手薑薑在活動串場談話提到，「若沒有守護這裡，就會有別人代替我們說話」，盼台灣人團結，上個月31日活動上現場旗海飄揚，更有歌迷在台下高喊「大罷免，大成功」。

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今（2）上午， 筆名「人渣文本」作家、電視名嘴周偉航在臉書發文表示， 小草當然也可以去聽大港開唱，「但寄人籬下就該低調點，講什麼政治歸政治，龜投龜龜投，不就是乞丐趕廟公。」

拍謝少年在大港開唱音樂祭將《時代看顧團結的咱》分為3個片段與歌曲串連，故事主要講述三隻中年小豬從家庭、工作與興趣間的煩惱，討論到海底電纜被拖斷、國防預算被刪減等時事議題，並以「戰狼國」暗喻中國，訴說台灣面臨的處境。

薑薑在串場期間用台語說：「這次我們用大家都有聽過的故事三隻小豬，要來說一個真相，這個真相就是要來說，我們現在正面對著什麼樣的陰謀和威脅。我們是被這塊土地養大的音樂人，選在這個可能是現在最多人可以看到我們的現場來說這個故事，是因為我們認為我們有責任，我們有對這片土地的情份跟心意。」

他強調，「這座島嶼還有很多故事等待我們去說，若是我們沒有守護這裡，就會有別人代替我們說話。台灣人，我們要團結，繼續把我們的故事寫下去。」

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