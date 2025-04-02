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娛樂 電影

賴雅妍一句話揭穿戀愛真相 最難忍的竟是尿意和愛意

〔記者許世穎／台北報導〕賴雅妍在青春愛情電影《夏日最後的祕密》飾演書店老闆娘，見證施柏宇和程予希在書店裡擦出的愛火。而這間書店除了可以看書之外還有手沖咖啡，賴雅妍也繼《等一個人咖啡》後，再次露一手沖泡手沖咖啡，她笑說：「手感依舊，沖出來還是一樣美味。」

賴雅妍在《夏日最後的祕密》化身書店老闆娘，重現手沖咖啡掀起回憶殺。（阿榮影業提供）賴雅妍在《夏日最後的祕密》化身書店老闆娘，重現手沖咖啡掀起回憶殺。（阿榮影業提供）

片中施柏宇和程予希在書店裡一見鍾情，問及賴雅妍現實生活中是否相信一見鍾情，賴雅妍毫不猶豫地笑說：「我其實很難相信一見鍾情，可能是因為我還沒碰到過吧！我認為相處過後產生的感覺，會比一見鍾情還有持久。」

賴雅妍演出《夏日最後的祕密》，親曝現實生活愛情觀。（阿榮影業提供）賴雅妍演出《夏日最後的祕密》，親曝現實生活愛情觀。（阿榮影業提供）

該片以「祕密」為核心，被問到如何看待「有祕密的戀愛」，賴雅妍妙回：「我覺得最難忍的兩件事，一個是尿意，一個是愛意！」她直言，喜歡一個人真的很難藏，無論再怎麼克制，周圍的人一定會察覺，「或許你覺得自己藏得很好，但其實全校的同學，甚至書店老闆娘都早就知道了！」回應繼幽默又相當貼近現實。《夏日最後的祕密》將於4月30日在台上映。

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