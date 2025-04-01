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（影）泰影后「為愛女奮戰」對抗地獄魔物！《曼谷淪陷》面臨雙重災難

《曼谷淪陷》劇組深入曼谷實地取景，打造超過600個特效鏡頭。（威視提供）《曼谷淪陷》劇組深入曼谷實地取景，打造超過600個特效鏡頭。（威視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕電影《曼谷淪陷》邀來泰國影后「Yaya」烏拉薩雅斯帕邦德首度進軍好萊塢，飾演為保護愛女不惜奮戰的母親，與《納尼亞傳奇》威廉莫斯里（William Moseley）聯手對抗地獄魔物，展現驚人演技與動作實力。

32歲的Yaya擁有泰國、挪威混血基因，憑藉高挑身材、精緻五官及自然演技，自14歲出道便成為廣告及時尚界寵兒；她以《築夢莊園》、《愛與罰》等泰劇迅速走紅，2018年轉戰大銀幕的她，憑首部電影《把哥哥退貨可以嗎》展現幽默魅力，隨後在泰版《當男人戀愛時》以深情演出奠定影后地位。

《曼谷淪陷》Yaya（右）飾演警探妻子，為幼女不惜激戰魔物。（威視提供）《曼谷淪陷》Yaya（右）飾演警探妻子，為幼女不惜激戰魔物。（威視提供）

在《曼谷淪陷》中，Yaya顛覆甜美女神形象，飾演的警探妻子「菩朗」，原本與丈夫、女兒在曼谷度假，卻突逢恐怖攻擊與地獄之門開啟的雙重災難。

面對肆虐城市的骷髏巨人與魔物，Yaya為了愛女奮戰，並協助丈夫尋找封印地獄之門的方法；片中她不僅挑戰高強度動作戲，更將「為母則強」的堅韌精神展露得淋漓盡致，形容這角色就像一頭母獅，即便身陷險境，也要拚死捍衛家人。《曼谷淪陷》明（2）在台上映。

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