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486先生嗆爆中配小微 好奇律師到底請誰？

中配網紅「小微」趙嬋（中）１日遭強制驅離。 （記者朱沛雄攝）中配網紅「小微」趙嬋（中）１日遭強制驅離。 （記者朱沛雄攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞、「小微」趙嬋、「恩綺」張燕等人長期鼓吹武統，先後遭限期離境。然而，小微的離境期限昨（31）日屆滿，卻遲遲不願離開，直到今（1日）被移民署強制遣返時，還在機場大喊「做一個堂堂正正的中國人沒有錯、台灣當局把我強制驅離、我愛家愛國有錯嗎？」。電商網紅「486先生」陳延昶忍不住嗆：「對啊，對啊，回中國當中國人，你們全家都中國人，死了投胎還是當中國人。哈哈哈哈，滾」。

電商網紅486先生祝福小微：回中國當中國人，你們全家都中國人，死了投胎還是當中國人。（翻攝自臉書）電商網紅486先生祝福小微：回中國當中國人，你們全家都中國人，死了投胎還是當中國人。（翻攝自臉書）

移民署今對小微執行強制出境；新北市專勤隊在早上11時將她載往桃園機場，據悉，她搭乘下午2時10分華航飛往中國廣州的班機離台。長期關注時事的486先生稍早也在社群平台發文，他發布了一段中國山東男子身著迷彩服肩扛紅旗的影片，該男子在街上哭著說「我最大心願和夢想就是台灣回歸祖國大陸」，486先生則評論：飯都快要沒得吃要吃屎了，還在館台灣，哈哈哈。更好奇中配小微到底聘請誰當律師，表示很想認識認識。

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