米可白愛犬「全身插滿針」 急喊：我沒虐待
米可白珍惜和錢錢相處時光。（翻攝自IG）
〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白日前透露10歲的愛犬「錢錢」罹患胃癌，醫生告知只剩幾個月時間，讓她深感不捨，但她盡力讓愛犬得到最好的醫治，她曬出愛犬針灸照片，可見到錢錢的鼻頭、身體都插著細針，米可白還幽默強調「我真的沒有虐待牠」。
米可白為愛犬錢錢找來中西醫治療，醫生稱錢錢是一隻「天使狗」，在針灸時異常配合，除了促進血液循環，甚至能放鬆入睡，米可白說錢錢針灸時「變成小刺蝟」模樣可愛，還提到因為胃癌影響吸收，「灌食500但他只能吸收100，一直消瘦讓人心疼」。
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米可白為罹患胃癌的愛犬找到針灸治療方式。（翻攝自IG）
面對錢錢的病情，她坦言自己無力改變現狀，只能盡全力提供最完善的照顧，緩解牠的病痛。
而她過往接受本報專訪，提到養錢錢的契機，主要是因為牠與之前的狗「秀秀」撞臉，還有2次被主人拋棄的辛酸過往，她說錢錢在菜市場長大，一開始都吃生豬肉過活，第一位飼主因房東不許養狗，只能送養，第二位飼主又因家人生病無法繼續養狗，才轉到米可白手中。
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