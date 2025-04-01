傑森摩莫亞喜劇初體驗嘴角失守！《麥塊》台灣首映爆好評

〔記者許世穎／綜合報導〕以「水行俠」建立硬漢形象的好萊塢男星傑森摩莫亞，首度挑戰喜劇片《MINECRAFT麥塊電影》，和影壇喜劇天王傑克布萊克聯手將史上最暢銷遊戲《Minecraft》搬上大銀幕，傑森回憶拍攝過程時嘴角直接失守，笑說「光是跟這些喜劇演員相處，會讓你感嘆怎麼有人能如此幽默，這完全是我從未有過的體驗！」

傑森摩莫亞首度挑戰喜劇片《MINECRAFT麥塊電影》意外成為NG王。（華納兄弟提供）

傑森過去多在鏡頭前大露肌肉、男性賀爾蒙狂噴，這次卻形象大變，俏皮穿上粉紅色流蘇皮夾克，當起有點天真幼稚的「小大人」，更不吝演出各種笨手笨腳、傻裡傻氣的形象，讓影迷一窺他可愛的一面。他形容自己的角色蓋瑞特：「他有點魯蛇，少年得志，然後就一直活在過去。但因為這趟冒險，他才發現有人愛自己，因此也以愛回報，最後終於敞開心扉，使他變成更好的人」。

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提到這次與當紅影集《星期三》女星愛瑪梅耶斯等多位年輕演員合作，傑森笑說自己成為本片的NG王，「整個拍攝過程我幾乎都在憋笑，還曾經不小心笑出聲，就只好跟大家道歉重拍囉」，他分享有一次因為他笑個不停，害愛瑪梅耶斯要重拍時，他裝出哭哭的表情跟對方道歉，靠著撒嬌魅力化解尷尬場面，直說很期待這部爆笑又充滿創意的冒險電影，能為影迷帶來滿滿的正能量。

《MINECRAFT麥塊電影》昨晚在台舉辦首映會，粉絲看得相當開心。（華納兄弟提供）

該片昨晚（3月31日）在台舉辦首映會，兩位大咖男星在片中靠著腦洞大開的鬼點子，驚險挺過許多難關，充滿創意的劇情直接笑翻全場，更有觀眾在主角來到方塊仙境時，戴上麥塊世界中獨特的方型動物面具與劇情完美聯動，讓影廳彷彿也瞬間穿越到遊戲的世界裡，還有粉絲大讚：「麥塊電影是近期來難得的超歡樂作品，大人小孩都喜歡！」

《MINECRAFT麥塊電影》將於明天（2日）暨春假 2D、3D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X 同步上映，預售票熱賣中，購票即可獲得獨家贈品，詳情請洽各大影城。

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