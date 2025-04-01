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娛樂 音樂

李玉璽剛認愛張兆志前妻！「男男戀」照片外流 直喊：不習慣

〔記者張釔泠／台北報導〕李玉璽年初認愛張兆志前妻許允樂，兩人交往中，日前李玉璽則為從小一起玩音樂的朋友李晉瑋拍攝MV，身為好友的他們，首次同台演戲竟飾演一對男男戀伴侶，感人的BL情節讓稱兄道弟的他們直呼「不習慣」。

李玉璽（左）為從小一起玩音樂的朋友李晉瑋拍攝MV。（小山泉音樂提供）李玉璽（左）為從小一起玩音樂的朋友李晉瑋拍攝MV。（小山泉音樂提供）

李晉瑋新歌〈有記憶的風〉寫下了嚮往的感情觀--一段長情深刻的陪伴，因此這首歌的MV便邀請在成長過程中相當重要的朋友李玉璽參與拍攝，李晉瑋感動李玉璽ㄧ口答應，「會想請玉璽主要是我們從在美國讀書時就認識、一起長大，後來出社會了一起玩音樂，也曾一起到各個舞台表演，他參與了我很大一段青春歲月。」

李玉璽提到印象中的李晉瑋一直都非常認真追逐自己的夢想，如今看到他夢想實現，不僅自立門戶，可以盡情做想做的事，更實現理想發了自己的作品，相當為他開心，「晉瑋算是我第一個一起認真玩音樂的朋友，在美國的時候，他也寫過卡片說希望以後有機會可以一起同台他當吉他手我唱歌，現在可以一起演出對我們來說很有意義。」

李玉璽（左）為從小一起玩音樂的朋友李晉瑋拍攝MV。（小山泉音樂提供）李玉璽（左）為從小一起玩音樂的朋友李晉瑋拍攝MV。（小山泉音樂提供）

李晉瑋也分享：「印象很深刻，剛認識玉璽的時候，我對歌唱非常沒自信，但他聽完我的創作很認真的跟我說，覺得我不應該放棄唱自己的歌，當時我們18歲，他鼓勵我唱歌可以再找老師學就好。這些話對我影響很深，可以說沒他就沒現在的我。」

這次MV兩人飾演一對伴侶，卻因為其中一人猝然的離開世界，畫面先是看到李玉璽帶著相機紀錄他們的過去點滴；然而畫面倒轉，時光竟已快轉了10幾年，也揭曉真相：原來離開的人是李玉璽，李晉瑋則早已老去，並帶著回憶回到兩人曾一起征戰的山頂，看著風景、吹著風，回顧美好時光。拍攝時，兩人也必須飾演出男男伴侶的相知相惜及相互陪伴，讓平常以兄弟之姿相處的他們，突然從好友轉換身份，讓兩人都直呼不習慣。

李玉璽（左）為從小一起玩音樂的朋友李晉瑋拍攝MV。（小山泉音樂提供）李玉璽（左）為從小一起玩音樂的朋友李晉瑋拍攝MV。（小山泉音樂提供）

李晉瑋笑說：「老實說，過去因為蠻長一段時間他身份是歌手，我是樂手或做幕後，在很多工作的場合，其實算是有個距離，但這次拍攝的時候，就像回到以前我們追夢少年的時期，總是在導演喊卡和Action之間暢聊很多事情。」李玉璽也分享印象最深刻的是第一次看到李晉瑋演戲：「一開始蠻替他擔心，一直以來都是只有音樂上的接觸，但隨著拍攝看到他狀態越來越好，覺得很棒！」

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