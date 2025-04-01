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《無法歌唱初音未來》聲優來台！野口琉璃子想吃豆花 廣瀨大介挑戰蜂蜜蛋糕

《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》聲優野口琉璃子（左）、廣瀨大介分享拍攝趣事。（羚邦提供）《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》聲優野口琉璃子（左）、廣瀨大介分享拍攝趣事。（羚邦提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本超高人氣動畫電影《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》於3月28日上映，兩位主要聲優野口琉璃子（聲演星乃一歌）與廣瀨大介（聲演天馬司）在29日晚間現身電影院與粉絲互動，吸引超過300位影迷參與。

野口琉璃子與廣瀨大介一出場，現場立刻響起熱烈歡迎的掌聲與歡呼聲，兩位聲優也被這股熱情感染，頻頻向台下揮手致意，並以親切的笑容配上角色的聲音向粉絲們介紹自己在電影中的名字，氣氛瞬間沸騰，廣瀨大介也以中文說出：「謝謝！」、「大家好！」直接回報粉絲們的熱情。

說到對台灣的印象時，第一次來台灣的野口琉璃子表示：「聽說台灣食物很好吃，我是抱著大吃大喝的心情來台灣的，接下來想要吃豆花！」廣瀨則表示：「我來台灣兩三次了，中午吃的小籠包真的非常好吃，接下來要去吃友人推薦的蜂蜜蛋糕。」

《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》聲優廣瀨大介（左）、野口琉璃子現身電影院與粉絲互動，吸引超過300位影迷參與。（羚邦提供）《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》聲優廣瀨大介（左）、野口琉璃子現身電影院與粉絲互動，吸引超過300位影迷參與。（羚邦提供）

當兩人被問到自己與角色的共同點時，野口琉璃子表示，她與星乃一歌在性格上比較相似，很能理解她的心情，共感度很高，甚至連喜歡的食物都一樣。廣瀨大介還在苦思答案時，台下的粉絲們齊聲大喊：「可愛！」連廣瀨自己都不敢置信地大笑回應：「可愛！？欸！？哈哈哈…」他坦承自己是一個比較容易害羞的人，與天馬司這種陽光角色有很大的不同，但他還是覺得能接演天馬司真的非常開心；

活動最後，兩位聲優與全場粉絲合影留念，現場觀眾揮舞著精心準備的各種應援道具，場面溫馨感人。廣瀨大介與野口琉璃子在離開影廳前，仍不忘頻頻向粉絲們表達感謝，並承諾如果有機會，未來一定還會再次來台與大家見面。隨著觀眾們依依不捨的揮手告別，讓這場見面會在充滿歡笑與感動圓滿落幕。

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