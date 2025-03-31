YTR「演藝幕後總統李鎮浩」慘了 未來3個月禁止做1事

韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸醜聞愈演愈烈。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸間的醜聞連環爆不停，今（31）日被折磨的身心憔悴的金秀賢出面召開記者會，另一方面，金賽綸遺屬及《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）對前娛樂記者、現YouTuber李鎮浩提告，認為他長期以來亂爆金賽綸黑料，是壓垮駱駝的最後一根稻草。韓國法院也認證李鎮浩之前犯了跟蹤騷擾，未來3個月都禁止爆料金賽綸與遺屬相關事宜。

前娛樂記者、現YouTuber李鎮浩，未來3個月都禁止爆料金賽綸與遺屬相關事宜。（翻攝自YouTube）

李鎮浩常在YouTube頻道「演藝幕後總統李鎮浩」爆黑料，由於他之前是娛樂記者，因此講起來繪聲繪影。李鎮浩長期爆金賽綸黑料導致她心靈受創，加上目前法院認證李鎮浩之前跟蹤騷擾，判他之後3個月都不能在爆料金賽綸及其遺屬相關事宜，同時，金賽綸遺屬也追加起訴李鎮浩誹謗金賽綸名譽。

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李鎮浩之前爆料稱金賽綸與任職紐約企業的圈外人A結婚，遭對方家暴、甚至墮胎，判斷害死金賽綸的兇手應該就是A。事後《橫豎研》採訪金賽綸生前閨密，閨密說金賽綸的確在美國結婚，但沒有懷孕墮胎，於此同時，A先生也否認自己曾經對金賽綸家暴，並拿出證據指出金賽綸多次到美國與他見面，若是被家暴，怎可能一再赴美見面。

金秀賢今召開記者會說明與金賽綸間的狀況，哭泣哽咽不能自已。（翻攝自X）

網友看到李鎮浩的下場幾乎一面倒地拍手叫好，多數人都覺得李鎮浩長期對演藝圈明星潑髒水、轉移焦點，是時候該讓他受點懲罰。

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