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阿妹愛徒不藏了！瘋狂舉啞鈴 只吃蒸蛋、青菜近況曝光

持修首次亞巡《愛》展開。（EMI提供）持修首次亞巡《愛》展開。（EMI提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「阿妹」張惠妹愛徒持修首次亞洲巡演《愛》正如火如荼展開，剛結束深圳、廣州、廈門、杭州、上海、北京6站，即使在馬不停蹄的巡演期間，持修仍堅持不間斷的健身，每到一個新地方就會先找尋附近24小時的健身房，更買了一個20公斤的啞鈴，團隊於演出後用餐小聚，大家在吃飯只見持修在旁邊舉啞鈴健身，演出期間更只吃蒸蛋跟青菜，過人的毅力連他自己都始料未及。

持修首次亞巡《愛》展開。（EMI提供）持修首次亞巡《愛》展開。（EMI提供）

持修表示自己以前幾乎沒辦法長時間堅持同一件事，這次持續健身超過兩個月，看到自己不斷在改變和進步，他也很開心真的做到了，更成功克服心魔，完成「唱二天、休一天」的挑戰。

第一次跑亞洲巡演，雖然忙碌但若稍有點空檔，持修立馬開始上網找可以逛買寶可夢卡牌的地方，堪稱他健身之外的最佳舒壓療癒法，4月初他則要唱響東京、新加坡，而深受全球樂迷矚目的日本新銳樂團 Cody・Lee（李），將做為東京站的共演團，在持修專場前進行半小時的演出，雙重享受一次滿足，也讓粉絲們更加期待4月26日在台北流行音樂中心登場的「愛的補完計畫：最終章」！

持修首次亞巡《愛》展開。（EMI提供）持修首次亞巡《愛》展開。（EMI提供）

持修第三張創作專輯《受》愛的精裝版實體專輯，在今天（3/31）正式推出，為了展現專輯怪奇的病態愛，攝影將相機化作一直跟蹤持修的恐怖情人視角，跟著他穿梭在大街小巷，以各種特殊構圖病態地展示有人在偷窺持修的一舉一動，如此獵奇的攝影角度，被企劃團隊嘲稱是持修的首本「盜攝寫真」，增加了另類的收藏價值。

而實體專輯的創意裝幀設計，同樣以恐怖情人的視角放入許多懸疑詭譎的元素，打造滿滿的惡趣味，持修更在百忙中本尊直擊包裝廠，親自解密「愛的精裝版」所有小細節，從特造愛心形外盒，到裡頭亂塗鴉的海報、揉爛的海報、心心相印歌詞本、受恐嚇明信片、以及愛偶像小卡，更精心繪製隱藏版限量閃卡，完成這一盒盒「愛」的驚喜

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