澳洲動作男星李察諾頓過世享壽75歲 成龍發聲悼念

李察諾頓曾進軍香港影壇，與成龍等人交好。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕澳洲動作片男星李察諾頓（Richard Norton），曾參與多部港片，與成龍合作過《夏日福星》、《城市獵人》和《一個好人》等電影，有「成龍御用反派」稱號，30日傳出不幸過世，其妻在他IG帳號表示傷痛欲絕，失去一切。

他生前精研不同武術。（翻攝自網路）

李察諾頓和妻子Judy結縭32年，昨她對於李察諾頓過世表示無法接受，覺得失去生命中所有的愛，但沒透露丈夫死因，成龍得知後發文悼念：「李察諾頓是真正動作高手，當年我和大師兄洪金寶、師弟元彪與他在電影中合作，是段精彩回憶。時光流逝，電影長存。李察諾頓，一路好走。」洪金寶則表示很意外、好難過。

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1980年李察諾頓曾進軍香港影壇，成為傳奇明星，動作片裡幾乎都能看見他的身影，廣為人知的作品包括《夏日福星》、《一個好人》。李察諾頓是好萊塢重要的動作片訓練演員，他教授過的明星一個比一個大牌，如「地表最強老爸」連恩尼遜、漫威「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、DC「小丑女」瑪格蘿比、「瘋狂麥斯」湯姆哈迪、「魔鬼終結者最殺液態金屬人」勞勃派屈克等。

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