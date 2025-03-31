晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

澳洲動作男星李察諾頓過世享壽75歲 成龍發聲悼念

李察諾頓曾進軍香港影壇，與成龍等人交好。（翻攝自IG）李察諾頓曾進軍香港影壇，與成龍等人交好。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕澳洲動作片男星李察諾頓（Richard Norton），曾參與多部港片，與成龍合作過《夏日福星》、《城市獵人》和《一個好人》等電影，有「成龍御用反派」稱號，30日傳出不幸過世，其妻在他IG帳號表示傷痛欲絕，失去一切。

他生前精研不同武術。（翻攝自網路）他生前精研不同武術。（翻攝自網路）

李察諾頓和妻子Judy結縭32年，昨她對於李察諾頓過世表示無法接受，覺得失去生命中所有的愛，但沒透露丈夫死因，成龍得知後發文悼念：「李察諾頓是真正動作高手，當年我和大師兄洪金寶、師弟元彪與他在電影中合作，是段精彩回憶。時光流逝，電影長存。李察諾頓，一路好走。洪金寶則表示很意外、好難過。

相關新聞：曾指導「地表最強老爸」 傳奇動作男星突離世享壽75歲

1980年李察諾頓曾進軍香港影壇，成為傳奇明星，動作片裡幾乎都能看見他的身影，廣為人知的作品包括《夏日福星》、《一個好人》。李察諾頓是好萊塢重要的動作片訓練演員，他教授過的明星一個比一個大牌，如「地表最強老爸」連恩尼遜、漫威「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、DC「小丑女」瑪格蘿比、「瘋狂麥斯」湯姆哈迪、「魔鬼終結者最殺液態金屬人」勞勃派屈克等。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中