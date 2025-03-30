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娛樂 最新消息

脫口秀演員竟當電影編劇！經歷全寫進劇本

電影《復活劫》是「瑞典恐怖大師」倫德維斯特（左）與挪威女導演希維斯頓達的首度合作。（海鵬提供）電影《復活劫》是「瑞典恐怖大師」倫德維斯特（左）與挪威女導演希維斯頓達的首度合作。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金馬奇幻影展將放映安德斯丹尼爾森李（Anders Danielsen Lie）、蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）演出的電影《復活劫》，該片改編自瑞典恐怖大師倫德維斯特（John Ajvide Lindqvist）的小說，他更親自擔任電影編劇，並將自身經歷寫進劇本。

電影《復活劫》橫掃「挪威奧斯卡」4大獎，坎城影后蕾娜特萊茵斯薇表現亮眼。（海鵬提供）電影《復活劫》橫掃「挪威奧斯卡」4大獎，坎城影后蕾娜特萊茵斯薇表現亮眼。（海鵬提供）

《復活劫》是挪威新銳女導演蒂亞希維斯頓達（Thea Hvistendahl）的首部劇情長片，劇情講述3個家庭在奧斯陸大停電後，面對剛死去親人歸來的驚恐與歡喜現象。該片榮登「挪威奧斯卡」阿曼達獎最大贏家，勇奪最佳攝影、最佳美術設計、最佳妝髮、最佳聲音設計等4項大獎。

北歐男神安德斯丹尼爾森李在《復活劫》精湛詮釋一名脫口秀演員。（海鵬提供）北歐男神安德斯丹尼爾森李在《復活劫》精湛詮釋一名脫口秀演員。（海鵬提供）

電影改編自倫德維斯特的暢銷小說《斯德哥爾摩復活人》，並由他親自出任編劇。有趣的是，倫德維斯特成名前竟曾是一位魔術師，還擔任過12年的脫口秀喜劇演員，這次他將自己擔任脫口秀演員的經歷寫入劇中，並讓北歐男神安德斯丹尼爾森李（Anders Danielsen Lie）來詮釋，被讚美是獻給書迷、影迷的驚喜彩蛋。電影在4月30日上映。

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