中配恩綺「回家」倒數計時 中國網友張開雙臂歡迎

中配恩綺因鼓吹武統台灣，先後被移民署廢止居留許可並限期離境。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中配「亞亞」劉振亞、恩綺、小微因鼓吹武統台灣，先後被移民署廢止居留許可並限期離境，亞亞已於25日返回中國，但她離開前公開喊話不要將她推向萬劫不復的深淵，引起中國網友不滿，被批假愛國。另一位中配恩綺同樣面臨3月31日前出境的最後通牒，她拍影片稱「台灣正在經歷著一場綠色恐怖、顛倒黑白，才導致我不得不和親人分開，黎明前的黑暗，我相信一切都會風平浪靜」，不過很多人已經叫她快買機票，中國網友也朝她招手了。

恩綺在離開台灣之前還想做困獸之鬥，發出新影片裝可憐。（翻攝自抖音）

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恩綺遭令3月31日前出境，她在離開台灣之前還想做困獸之鬥，發出新影片裝可憐，提到自己6年就可以換台灣護照，但她選擇不拿，認為若有台灣戶籍的話，就不會遭到針對。從強悍「武統台灣」到改打悲情牌，恩綺新影片以「坎坷的道路是成長的過程」並強調自己主張和平統一，兩岸都是她的家。

恩綺改口自己沒有鼓吹武統，更打悲情牌，無奈網友不買單。（本報合成圖，翻攝自抖音）

不過網友可不買單，兩岸三地的網友都紛紛向她喊話「快回來吧，這麼愛祖國（中國）」、「孩子一起帶回來啊？他們不讓你帶孩子回來嗎？」、「恭喜你，3/31就要回家！要開心喔」。

涉及武統言論的中配恩綺、小微遭移民署廢止依親居留許可、限期離境，恩綺若不在31日離境，逾期會遭強制出境。

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