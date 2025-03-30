林煒轉行勇闖AI產業 55歲更帥有生意頭腦

林煒在去年下半年轉職投入AI產業，外型依舊帥氣。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕面對超高齡社會來臨，長照需求增加，住宿式機構卻苦於人力不足、照顧複雜，衛福部近期推動「三升五顧」導入智慧科技，從升級照護流程到減輕人員負擔，全面翻新長照機構服務品質，讓長輩住得更安心、照服員也能喘口氣。

衛福部與數位發展部28日在台北市立行愛住宿長照機構舉辦聯合記者會，宣布推動智慧照顧。衛福部政務次長呂建德指出，長照3.0將在明年正式啟動，聚焦四大升級，包括擴大服務對象、強化醫療與長照銜接、科技導入及強化長照復能服務，住宿機構的智慧照顧發展，是推動長照3.0照顧升級的重要關鍵。

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現年55歲、以「花系列」電視劇走紅的資深藝人林煒，去年下半年轉職投入AI產業，自學超過1萬小時的程式語言，研發VR（虛擬實境）教育訓練系統。

講起VR系統，林煒所研發系統已導入健康管理專校，學生可戴上VR眼鏡，練習為病患備餐、餵食、餵藥以及沖洗會陰等照護技巧，他更在系統中除了例行SOP作業外，還強調光影配置，會注意到不同時間點的陽光折射角度等，讓畫面操作起來猶如MV般精緻。

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今（24）日林煒在臉書驕傲說，未來將積極推動醫護長照相關的VR模擬教育應用，結合AI與數位科技，深化跨領域合作，「打造專業且具前瞻性的教育訓練平台，提升長照服務品質。」

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