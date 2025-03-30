晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林煒轉行勇闖AI產業 55歲更帥有生意頭腦

林煒在去年下半年轉職投入AI產業，外型依舊帥氣。（資料照）林煒在去年下半年轉職投入AI產業，外型依舊帥氣。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕面對超高齡社會來臨，長照需求增加，住宿式機構卻苦於人力不足、照顧複雜，衛福部近期推動「三升五顧」導入智慧科技，從升級照護流程到減輕人員負擔，全面翻新長照機構服務品質，讓長輩住得更安心、照服員也能喘口氣。

衛福部與數位發展部28日在台北市立行愛住宿長照機構舉辦聯合記者會，宣布推動智慧照顧。衛福部政務次長呂建德指出，長照3.0將在明年正式啟動，聚焦四大升級，包括擴大服務對象、強化醫療與長照銜接、科技導入及強化長照復能服務，住宿機構的智慧照顧發展，是推動長照3.0照顧升級的重要關鍵。

相關新聞：《人物專訪》林煒跳脫舒適圈 半百勇闖AI產業

現年55歲、以「花系列」電視劇走紅的資深藝人林煒，去年下半年轉職投入AI產業，自學超過1萬小時的程式語言，研發VR（虛擬實境）教育訓練系統。

講起VR系統，林煒所研發系統已導入健康管理專校，學生可戴上VR眼鏡，練習為病患備餐、餵食、餵藥以及沖洗會陰等照護技巧，他更在系統中除了例行SOP作業外，還強調光影配置，會注意到不同時間點的陽光折射角度等，讓畫面操作起來猶如MV般精緻。

相關新聞：（專訪）公司網址撞名「護國神山」台積電！林煒「50歲後新身分」曝光

今（24）日林煒在臉書驕傲說，未來將積極推動醫護長照相關的VR模擬教育應用，結合AI與數位科技，深化跨領域合作，「打造專業且具前瞻性的教育訓練平台，提升長照服務品質。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中