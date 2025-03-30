挑戰蔡依林《倒帶》！蕭敬騰笑虧周杰倫：弟弟我來幫他唱

蕭敬騰嗨到站上鋼琴飆歌。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰昨晚在澳門威尼斯人金光綜藝館開唱，現場狂吸近萬名觀眾朝聖，他休息了3個月重啟巡演，特別練舞增添了唱跳環節，還翻唱王菲、張惠妹、蔡依林等天后金曲，唱到蔡依林的《倒帶》時更笑虧：「聽說這首歌『周先生』都不唱，弟弟我來幫他唱，讓我感到很榮幸」，大膽偷虧好友緋聞，讓歌迷聽了笑翻。

蕭敬騰翻唱多首天后的經典情歌。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

老蕭舉辦「野生 世界巡迴演唱會」澳門站，演唱會由寬魚國際及澳門威尼斯人聯合主辦，演出內容全面調整升級。呼應「野生」一詞，觀眾入場時就能看到舞台上有一座植物生態箱，有著野性生長的韌性及療癒人心的綠意。

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蕭敬騰自彈自唱多首歌曲。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

巡演的舞台概念將「野生」精神代入，在看似方框侷限的空間中， 舞台都能上下前後左右重組，既能分裂又能交錯及重疊，野生巡演新穎的舞台設計，在榮獲德國iF 設計獎（iF Design Award）後，近日再度奪下2025年美國 MUSE Design Awards 的最高榮譽— Platinum 鉑金獎。

老蕭擔任巡演音樂總監，歌單呈現了他初始帶給觀眾的舞台爆發力，開場選唱了《王子的新衣》，接著的《皮囊》將氣氛再次帶向高峰。

蕭敬騰在澳門舉辦野生巡演。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

害羞的老蕭向歌迷訴說心底話，「我必須要謝謝你們，感謝你們，因為我比較害羞，你們要比較主動，我會比較舒服一點。」更自稱

他就是位搖滾歌手。

演唱會上，老蕭不僅重現《會痛的石頭》、《怎麼說我不愛你》、《阿飛的小蝴蝶》等經典歌曲，更加碼帶來翻唱過的天后組曲，包括王菲《開到荼蘼》、張惠妹《記得》以及蔡依林的《倒帶》，他以Full Band形式呈現，無論視覺及聽覺都帶給觀眾震撼體驗。

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