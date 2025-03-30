晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

挑戰蔡依林《倒帶》！蕭敬騰笑虧周杰倫：弟弟我來幫他唱

蕭敬騰嗨到站上鋼琴飆歌。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）蕭敬騰嗨到站上鋼琴飆歌。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰昨晚在澳門威尼斯人金光綜藝館開唱，現場狂吸近萬名觀眾朝聖，他休息了3個月重啟巡演，特別練舞增添了唱跳環節，還翻唱王菲、張惠妹、蔡依林等天后金曲，唱到蔡依林的《倒帶》時更笑虧：「聽說這首歌『周先生』都不唱，弟弟我來幫他唱，讓我感到很榮幸」，大膽偷虧好友緋聞，讓歌迷聽了笑翻。

蕭敬騰翻唱多首天后的經典情歌。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）蕭敬騰翻唱多首天后的經典情歌。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

老蕭舉辦「野生 世界巡迴演唱會」澳門站，演唱會由寬魚國際及澳門威尼斯人聯合主辦，演出內容全面調整升級。呼應「野生」一詞，觀眾入場時就能看到舞台上有一座植物生態箱，有著野性生長的韌性及療癒人心的綠意。

蕭敬騰自彈自唱多首歌曲。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）蕭敬騰自彈自唱多首歌曲。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

巡演的舞台概念將「野生」精神代入，在看似方框侷限的空間中， 舞台都能上下前後左右重組，既能分裂又能交錯及重疊，野生巡演新穎的舞台設計，在榮獲德國iF 設計獎（iF Design Award）後，近日再度奪下2025年美國 MUSE Design Awards 的最高榮譽— Platinum 鉑金獎。

老蕭擔任巡演音樂總監，歌單呈現了他初始帶給觀眾的舞台爆發力，開場選唱了《王子的新衣》，接著的《皮囊》將氣氛再次帶向高峰。

蕭敬騰在澳門舉辦野生巡演。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）蕭敬騰在澳門舉辦野生巡演。（寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

害羞的老蕭向歌迷訴說心底話，「我必須要謝謝你們，感謝你們，因為我比較害羞，你們要比較主動，我會比較舒服一點。」更自稱

他就是位搖滾歌手。

演唱會上，老蕭不僅重現《會痛的石頭》、《怎麼說我不愛你》、《阿飛的小蝴蝶》等經典歌曲，更加碼帶來翻唱過的天后組曲，包括王菲《開到荼蘼》、張惠妹《記得》以及蔡依林的《倒帶》，他以Full Band形式呈現，無論視覺及聽覺都帶給觀眾震撼體驗。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中