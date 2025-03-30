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娛樂 最新消息

田馥甄今過42歲生日突宣布開唱 場地竟比大巨蛋還大！

田馥甄野地小巡演將由台南井仔腳瓦盤鹽田唱起。（何樂音樂提供）田馥甄野地小巡演將由台南井仔腳瓦盤鹽田唱起。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后田馥甄年初鬆口今年將有開唱計劃，燃起樂迷們沸騰情緒，日前「春分」之際，本尊果然在社群捎來好消息，帶著大家「一二三」一起勘景，只見有古城、鹽田、夜景等不同自然人文景觀，吊足粉絲們胃口，滿滿的疑惑終於選在今（30）日田馥甄生日當天一一解開演唱主題、所有演出地點、時間場次。

田馥甄笑說：「野地田調一路勘景的過程，從興奮啟程，到懷疑人生。」她親力親走訪每個適合演出的場地，今天終於官宣要開唱的消息，也讓粉絲笑稱：「田馥甄恢復營業！」

田馥甄上山下海，到了南投埔里虎嘯山嵐飛行場。（何樂提供）田馥甄上山下海，到了南投埔里虎嘯山嵐飛行場。（何樂提供）

田馥甄〈田調〉Live in Life 野地小巡演，首站將從5月17、18日台南井仔腳瓦盤鹽田唱起，第二站5月24、25日在南投埔里虎嘯山嵐飛行場、第三站6月7、8日在新北萬里熱氣流飛行場、第四站6月21、22日在高雄衛武營戶外劇場、第五站6月28、29日在屏東恆春聯福磚窯，每一站依據當地地理環境、氣候天色等因素，而有不同開演時間，屆時量身打造不同的觀賞方式與開唱時間、票價內容、前往所需交通形式。

田馥甄至屏東恆春聯福磚窯勘景。（何樂提供）田馥甄至屏東恆春聯福磚窯勘景。（何樂提供）

小巡演以天地為景，田馥甄相中新北萬里熱氣流飛行場。（何樂提供）小巡演以天地為景，田馥甄相中新北萬里熱氣流飛行場。（何樂提供）

有別於站上各大指標性場館，細看這五地十場才發現一切埋藏巧思，因為這些場地竟然是比大巨蛋還大，以山海天地為景，創造獨屬於自己的「田式」舞台，所有場次將採歌迷全實名制購票，瘋搶稀有2萬張票。這個獨特計劃可說是一大工程，製作團隊以田調精神從南到北上山下海，探訪秘境找尋美景，研究地貎景觀人文采風，評估季節腹地交通，想像各種讓音樂發生交流共享，想像成為表演場域的可能性，最後才嚴選出這五個場地。

田馥甄將舉辦〈田調〉Live in Life 野地小巡演。（何樂提供）田馥甄將舉辦〈田調〉Live in Life 野地小巡演。（何樂提供）

決定場地後，緊接著田馥甄如「巡田水」般一步步親自勘景體會，身歷其境感受此地此景演出的氣味，就是要在2025年唱出獨屬於田馥甄音樂的調調，打造這絕無僅有的田式舞台，這也是她獻給自己與樂迷最好的生日禮物。

對於這樣前所未有的演出形式挑戰，田馥甄形容：「單純浪漫的初衷，起心想邀喜歡的人，一起做喜歡的事，身處絕景，我唱你聽。落入現實的執行面，才發現方方面面都是絕境。」更不忘自嘲：「看著鏡中的自己，彷彿看到了拿石頭砸自己腳的王者。」但如今所有場地拍板定案，這次演出勢在必行，她充滿感激：「甄心感謝田調團隊沒有放棄，依然陪我負重勇敢前行。」

把最大的舞台獻給大自然，跟著田馥甄走出房間，走近自然，走進現場，一同打開身心五感，樂迷們殷殷期盼用歌聲相聚的美好時光，田馥甄不忘先打起預防針：「如果你也願意，想邀請你一起和我來場沈浸式體驗，這非典型的演出，舟車勞頓，上山下海。可能風調雨順，皆大歡喜；也可能風吹日曬雨淋，留下一生難忘的回憶。」至於是否怕任何氣候、環境的考驗？她顯然做好十足準備：「無論如何，這都是大自然和你們的愛，帶給我的恩賜。」購票系統請洽Ticket Plus遠大售票系統https://reurl.cc/6KD6K5

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