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娛樂 最新消息

楊紫瓊曾扮翁山蘇姬 心疼緬甸災民：擁有最少的人失去最多

楊紫瓊29日在IG曬出緬甸強震慘狀，為這場地震帶來的傷亡祈禱。楊紫瓊29日在IG曬出緬甸強震慘狀，為這場地震帶來的傷亡祈禱。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕奧斯卡影后楊紫瓊曾在電影《以愛之名：翁山蘇姬》飾演緬甸政治人物翁山蘇姬，29日在IG曬出緬甸強震慘狀，為這場地震帶來的傷亡祈禱。

楊紫瓊寫下：「這場致命地震影響緬甸民眾，以及鄰國泰國和中國，這場災難讓這個不公平的世界更加不公平；那些擁有最少的人，往往會失去最多。」

楊紫瓊本月11日甫來台出席活動。（資料照，記者胡舜翔攝）楊紫瓊本月11日甫來台出席活動。（資料照，記者胡舜翔攝）

2015年楊紫瓊曾在尼泊爾遭遇強震中死裡逃生，她在3周後重回尼泊爾協助救災，並於1年後以聯合國開發計劃署（UNDP）親善大使身分再赴尼泊爾關懷災民，昨她於IG發文最後表示：「UNDP在世界各地的災區工作，幫助他們恢復與重建生活。」

緬甸28日發生規模7.7強震，各地傷亡人數不斷攀升。當地媒體報導，目前在獄中的前民選政府領袖翁山蘇姬平安。根據緬甸「新時代」（Khit Thit media）通訊社引述翁山蘇姬之子表示，母親目前安然無恙。

翁山蘇姬之子說：「據我所知，監獄內似乎沒有特別嚴重的災情。」

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