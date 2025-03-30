7.7強震重創緬甸瓦城 金馬導演趙德胤求助家鄉渡難關

趙德胤曾以電影《再見瓦城》入圍金馬獎最佳影片和導演。（翻攝自趙德胤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕緬甸28日發生規模7.7強震，震央位於曼德勒市（或稱瓦城）附近，導致當地許多建築倒塌，入圍金馬導演趙德胤是出身緬甸的台灣電影導演，因心繫家鄉災情透過臉書發聲：「您若有餘力，我們需要您的慈悲與良善。」

趙德胤昨晚在臉書沉痛描述二年來，他家鄉緬甸近70%地方，處於戰亂，「3月28日的嚴重地震，近二百萬人受到影響；地震時，孩子們正在上課…到現在為止，還有數不清的受困者，正在等待被救援。」

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緬甸軍政府更新災情傷亡數據，已知1644人罹難，近3500人受傷，139人失蹤。（法新社）

「其中，都是些窮苦無依的人。截止目前為止，傷亡已無法統計」，趙德胤向外界呼籲：「您若有餘力，我們需要您的慈悲與良善，感謝您。」

出身緬甸的趙德胤，16歲時移居台灣求學，是電影圈中少數以緬甸為拍攝主題導演，這次強震震央位於曼德勒市（瓦城），對趙德胤來說有非常重大意義；他曾拍攝電影《再見瓦城》，更以該片入圍金馬獎最佳影片和導演。

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