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娛樂 電視

丁寧直批黃子佼造成「人間煉獄」 聽完《天上人間》不忍爆哭

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後，又遭爆料是色情網路論壇「創意私房」的高級會員，對此，育有3名孩子的演員丁寧，也吐露看完判決書後的心聲，直批黃子佼對受害兒童造成的傷害是「人間煉獄」。

丁寧（左）針對黃子佼案件發表看法。（翻攝自IG/本報資料照）丁寧（左）針對黃子佼案件發表看法。（翻攝自IG/本報資料照）

然而，丁寧轉發了親職講師趙逸帆針對「創意私房」提出的7點呼籲，希望能讓更多人看見並支持。同時，她表示：「這個案件犯罪屬實，判重刑、揪出背後主謀都不用多說，我國的司法必須保護這個國家未來的主人翁。」當身旁傳來王菲的歌曲《天上人間》時，丁寧忍不住落下眼淚，因歌詞帶來了情緒，導致她根本無法想像那些受害兒童的處境，看完黃子佼案件判決書內容，她又震驚、又無力。

親職講師趙逸帆針對「創意私房」提出的7點呼籲。（翻攝自FB）親職講師趙逸帆針對「創意私房」提出的7點呼籲。（翻攝自FB）

此外，丁寧最後想傳達一些善意給孩子，如果自己非常不幸遇到了惡魔，不要責怪自己，「這絕對絕對不是你的錯！請一定要相信會有人對你伸出援手」。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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