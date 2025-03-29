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等中島健人10年、milet逼哭他！《平行時空戀上妳》導演三木孝浩盼來台謝票

桐谷健太（左）在《我在平行時空戀上妳》中飾演中島健人的好麻吉兼神隊友。（甲上娛樂提供）桐谷健太（左）在《我在平行時空戀上妳》中飾演中島健人的好麻吉兼神隊友。（甲上娛樂提供）

《我在平行時空戀上妳》導演三木孝浩（右起）與milet、中島健人講戲，片場氣氛歡樂。（甲上娛樂提供）《我在平行時空戀上妳》導演三木孝浩（右起）與milet、中島健人講戲，片場氣氛歡樂。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由中島健人、milet演出的電影《我在平行時空戀上妳》即將在4月2日於台灣上映，電影由戀愛電影大師三木孝浩執導，他接受訪問分享，早就希望能與中島健人合作，沒想到這一拖就是10年；至於人氣女歌手milet為戲獻出演技處女秀，三木孝浩大讚她很有當演員的潛力之外，更分享有一場戲她一氣呵成，完全沒NG，讓他直呼真的是奇蹟。

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中島健人在《我在平行時空戀上妳》中一覺醒來遭逢人生巨變，家中老婆竟變成超級巨星。（甲上娛樂提供）中島健人在《我在平行時空戀上妳》中一覺醒來遭逢人生巨變，家中老婆竟變成超級巨星。（甲上娛樂提供）

中島健人在《我在平行時空戀上妳》意外掉入平行時空，面臨失去摯愛的危機。（甲上娛樂提供）中島健人在《我在平行時空戀上妳》意外掉入平行時空，面臨失去摯愛的危機。（甲上娛樂提供）

milet（左）、中島健人主演的電影《我在平行時空戀上妳》透過高密度拍攝，成功創造最真實的愛情火花。（甲上娛樂提供）milet（左）、中島健人主演的電影《我在平行時空戀上妳》透過高密度拍攝，成功創造最真實的愛情火花。（甲上娛樂提供）

《我在平行時空戀上妳》改編自法國電影《超時空初戀》，星達拓偶像中島健人飾演的神林陸事業如日中天，卻與milet飾演的妻子美波在一次爭吵後，意外穿越到平行時空，發現美波竟變成超級巨星且忘了他，神林陸因此展開一場追妻之旅。

中島健人（左）與milet在《我在平行時空戀上妳》中於大學時期就相識相戀。（甲上娛樂提供）中島健人（左）與milet在《我在平行時空戀上妳》中於大學時期就相識相戀。（甲上娛樂提供）

《我在平行時空戀上妳》導演三木孝浩表示很久以前就想跟中島健人合作。（甲上娛樂提供）《我在平行時空戀上妳》導演三木孝浩表示很久以前就想跟中島健人合作。（甲上娛樂提供）

提到選角，三木孝浩稱其實熟識的造型師早在10年前就推薦中島健人，心想可以合作看看，卻一直沒有好的時機，這一拖就是10年。等到要拍攝《我在平行時空戀上妳》時，製片一提到中島健人，讓三木孝浩直呼，「終於有機會了」表示贊同，果然中島健人也沒讓他失望。

中島健人（左）與milet在《我在平行時空戀上妳》片中一見鍾情。（甲上娛樂提供）中島健人（左）與milet在《我在平行時空戀上妳》片中一見鍾情。（甲上娛樂提供）

中島健人表示《我在平行時空戀上妳》是他拍過最催淚、哭最慘的電影。（甲上娛樂提供）中島健人表示《我在平行時空戀上妳》是他拍過最催淚、哭最慘的電影。（甲上娛樂提供）

三木孝浩分享有一場中島健人與桐谷健太的對手戲，劇本上雖然沒有要求中島健人哭，不過中島健人不知不覺中流下的淚水，讓三木孝浩意識到，「情緒的確會受到很大的衝擊」，中島健人的眼淚能夠讓神林陸的心情更加具體，因此採用了他的即興演出。此外，中島健人在餐廳與milet談心的那場戲，則是逼哭三木孝浩，大讚中島健人含淚表情動人，而milet台詞超長卻一次也沒NG，讓三木孝浩直呼，「這是出現各種奇蹟的一場戲」。

《我在平行時空戀上妳》桐谷健太（左）戲裡戲外對中島健人而言是像「大哥」般的存在。（甲上娛樂提供）《我在平行時空戀上妳》桐谷健太（左）戲裡戲外對中島健人而言是像「大哥」般的存在。（甲上娛樂提供）

《我在平行時空戀上妳》是超人氣歌姬milet的第一部電影作品。（甲上娛樂提供）《我在平行時空戀上妳》是超人氣歌姬milet的第一部電影作品。（甲上娛樂提供）

milet是近年來炙手可熱的女歌手，如今卻來演戲，三木孝浩透露，美波一角起初是希望找會唱歌又有巨星特質的演員來演出，後來覺得不如直接找歌手來演，之後因為電影《TANG》找她演唱主題曲，合作拍了MV，三木孝浩也去看了milet的演唱會，雖然平常形象是帥氣神秘的歌姬，不過本人活潑有趣與美波可愛俏皮的魅力相符合，因此找上她。

milet在《我在平行時空戀上妳》透過角色的心境去創作，寫出兩首電影專屬歌曲，成果令導演十分驚豔。（甲上娛樂提供）milet在《我在平行時空戀上妳》透過角色的心境去創作，寫出兩首電影專屬歌曲，成果令導演十分驚豔。（甲上娛樂提供）

電影主題曲《I still》是由milet創作，三木孝浩表示，希望milet放下「milet的身分和習慣」，盡量以美波的觀點去創作，「這種要求對歌手來說可能有點失禮，不過milet對美波這個角色真的很用心，不僅透過角色的心境去創作，而且她寫出的主題曲《I still》與插曲《Nobody Knows》，兩首都超越我們的期待，完美融合了電影的主題。」三木孝浩稱光是試聽的時候，自己就哭了。

《我在平行時空戀上妳》導演三木孝浩認為milet的音樂才華與純真魅力能完美詮釋「前園美波」這個角色。（甲上娛樂提供）《我在平行時空戀上妳》導演三木孝浩認為milet的音樂才華與純真魅力能完美詮釋「前園美波」這個角色。（甲上娛樂提供）

milet在《我在平行時空戀上妳》展現神級美聲。（甲上娛樂提供）milet在《我在平行時空戀上妳》展現神級美聲。（甲上娛樂提供）

至於演技部分，三木孝浩深知沒經驗的milet一定會緊張不安，只能盡可能去協助她，沒想到排演第一天，才上過兩三次表演課的milet，要演失去深愛的人的戲碼，「我看她當場哭到泣不成聲，發現她早已經能夠掌握自己的情緒表達了，才上兩三堂課就能辦到這點，我覺得後面都不用擔心了。」

中島健人（前）在《我在平行時空戀上妳》中忙於寫作，與milet起爭執。（甲上娛樂提供）中島健人（前）在《我在平行時空戀上妳》中忙於寫作，與milet起爭執。（甲上娛樂提供）

中島健人（右）在《我在平行時空戀上妳》中與milet在餐廳談心。（甲上娛樂提供）中島健人（右）在《我在平行時空戀上妳》中與milet在餐廳談心。（甲上娛樂提供）

被問到是否有看過台灣作品或者想要合作的台灣演員？三木孝浩分享，自己超級喜歡《藍色大門》，尤其是陳柏霖、桂綸鎂，「因此愛上台灣的青春電影，那種空氣中有一點微微冒汗的感覺。」他表示，私底下也去過台灣旅行，希望有機會能去台灣拍片，最後還補一句喜歡侯孝賢的《悲情城市》。

演員的部分，三木孝浩分享，最近看了藤井道人執導的《青春18x2 通往有你的旅程》，「許光漢真的好帥，氣質感覺也很溫和，以後希望有機會能合作。」他希望如果電影票房大賣的話，能夠到台灣謝票。

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